Convention régionale du RPG à N’zérékoré : sévère réquisitoire contre Alpha Condé…

Sévère réquisitoire contre Alpha Condé et son système à N’zérékoré, principale ville au sud de la Guinée. Les responsables des différentes structures du RPG Arc-en-ciel en Guinée forestière ne sont pas du tout contents de la gestion du parti même s’ils ont à l’unanimité porté leur choix sur Alpha Condé comme candidat pour l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. C’était à la faveur de la convention régionale du parti au pouvoir qui s’est tenue ce mercredi 15 juillet 2020 à la maison des jeunes de N’Zérékoré.

En prenant la parole pour la circonstance, Alphonse Toumas Guémou n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer la situation difficile que traversent les militants des premières heures ignorés par Alpha Condé.

« Les responsables et militants de la première heure du parti ont le sentiment aujourd’hui qu’ils sont oubliés et abandonnés par le Président (Alpha Condé ndlr) qui n’a plus leur temps. Tout est au profit des nouveaux militants désormais. Le Président enrichit l’opposition et la prépare à la victoire contre la mouvance. Cela est frustrant et vu d’un très mauvais œil par les représentants des structures qui tirent le diable par la queue, à l’œuvre sous le soleil et la pluie sans budget garantie pour les activités de terrain. Les jeunes du RPG Arc-en-ciel ont le sentiment que le souci de l’emploi qui est le leur n’est pas partagé par leur guide. L’emploi jeune a pris du recul depuis la fermeture des sociétés minières de Zogota et de Simandou dans la région. L’exclusion financière frappe les petits paysans (agriculteurs, éleveurs…) qui n’ont point accès aux banques de la place, mais plutôt aux usuriers exploiteurs », a dénoncé le porte-parole régional du parti.

Poursuivant, il a déploré le non suivi des actions de développement mais aussi la relégation des cadres du parti au second plan.

« Le manque de suivi des actions de développement menées par le gouvernement dans le pays profond est un mal à guérir. C’est le cas par exemple des lampadaires dont l’installation dans nos villes et campagnes avait donné espoir et fait beaucoup de bien aux braves populations. Mais ces lampadaires, malheureusement, sont restés sans entretien et se sont éteints l’un après l’autre sans la moindre réaction des services compétents et des bénéficiaires. Pourquoi ça ou manque de sacrifice ou de patriotisme. Les cadres du parti à la base ne reçoivent pas la faveur des nominations à des postes de hauts niveaux. Pourtant, à compétence égale, avantage égal où tout au moins semblable pour une meilleure valorisation des ressources humaines », a-t-il martelé.

En ce qui concerne le bureau politique national, ce responsable du parti a dépeint certaines attitudes qui, selon eux, ne contribuent point à renouer les contacts avec la base.

« Le bureau politique national devrait améliorer la fréquence de ses contacts avec la base. Mais les contacts sont rares. Pour quelles raisons ? La politique c’est le terrain. Quelles stratégies envisage le bureau politique pour demeurer sur le terrain en permanence ? Comme leurs agents des structures déconcentrées, les Ministres de la République ne réalisent pas très souvent que nos sorts sont liés. Ils n’écoutent pas la base, ils n’entretiennent aucune relation de conseils, d’informations, de partage de points de vue avec elle. Les ministres nous affaiblissent aux yeux des jeunes que nous déployons sur le terrain avec des promesses sans suite. C’est dangereux pour le succès recherché. Nombreux sont des hauts cadres placés à d’importants postes de responsabilité grâce à la lutte du RPG et qui n’ont aucune considération pour les dirigeants politiques du RPG arc-en-ciel. Dans certains milieux, on a même honte de se dire responsables de ce parti. (…) C’est dangereux pour un parti qui veut aller loin », fera remarquer Monsieur Guémou.

Pour conclure, il a précisé qu’il est urgent de mettre en place un système d’accompagnement et de reconnaissance des efforts des anciens militants et responsables du RPG. Cela, dit-il, à tous les niveaux.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré