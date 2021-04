N’zérekoré : la dernière malade d’Ebola est sortie du centre de traitement

Il s’agit de la dernière personne atteinte de la maladie à virus Ebola qui est rentrée chez elle dans l’après midi à Kpagalaye, dans la sous préfecture de Soulouta, au sud du pays. Selon l’ONG Alima, la vieille femme ne présente plus de symptômes du virus.

Dans son village à kpagalaye, localité où le virus avait resurgit, cette vieille femme a été raccompagnée par les partenaires techniques et les autorités locales.

Prenant la parole dans la circonstance, Justin Kolie, responsable des activités restreintes de L’ONG Alima s’est félicité du retour de la patiente qui, selon lui, pourrait pousser les habitants de cette localité à croire que le virus peut bien être traité.

« Vous savez que la réticence et les rumeurs ont fait installer la peur dans le cœur des gens ici. Ce qui faisait qu’il y avait une forte réticence ici. A partir du moment où la vieille est guérie, nous avons jugé nécessaire de l’accompagner et faire passer le message de sensibilisation à nouveau. Que les gens n’aient pas peur de la prise en charge. On ne fait que du bien. Car, tous ce qui est alimentation et la prise en charge médicale gratuite sont là. Si vous venez très tôt, vous avez une forte chance de sortir en bonne santé », a-t-il conseillé.

Même réaction du côté du coordinateur PNUD chargé des activités sur Ebola, qui estime que ce retour facilitera selon lui, à lever les zones d’ombres.

Dans le village de kpagalaye, les citoyens avaient opposé leur refus catégorique de ne pas voir l’équipe de vaccination au lendemain de la résurgence de l’épidémie. C’est pourquoi en s’adressant à ses parents qui ne pensaient plus la revoir, la guérie D4ebola les a invité à accepter de se faire prendre en charge et surtout la vaccination contre l’épidémie.

« Lorsque je quittais le village, c’était difficile pour moi et toute la population de Kpagalaye. Mais voilà que je me suis retournée aujourd’hui dans les meilleures conditions. Ebola c’est une réalité et le message, c’est que nous devrons accepter de se faire prendre vite en charge et à temps dans les CTE-PI. Les habitants de Kpagalaye y compris toute la population de Soulouta doivent accepter se faire vacciner contre Ebola. J’ai fait plusieurs semaines, j’ai été bien suivie et bien traitée par le personnel de ALIMA et voilà que tout s’est bien passé. Comme conseil aux parents, c’est d’accepter les agents de santé chez nous, et se rendre plus rapidement lorsque nous sommes déclarés suspects de l’épidémie à virus Ebola », a invité Hanni Gouhara.

Dans moins de 72 heures, les 30 autres personnes contacts sortiront du suivi. Un compte à rebours de 42 jours débutera avant de déclarer la fin de l’épidémie s’il n’y a de nouveau cas entre temps.

Il faut rappeler que la maladie à virus Ebola a fait déjà une dizaine de morts depuis son apparition Gouecké.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621 94 17 77