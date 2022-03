N’zérékoré : la désignation de Kassory Fofana à la tête du RPG diversement appréciée

Si la désignation de Dr Ibrahima Kassory Fofana au poste du président du comité exécutif provisoire du RPG suscite des frustrations dans le pays. Mais à N’zérékoré, l’un des bastions de l’ancien parti au pouvoir, le dernier Premier ministre d’Alpha Condé semble bénéficier du soutien de quelques représentants des structures du parti. C’est le cas de la très influente présidente des femmes, Aminata Sylla, même si elle a déploré par ailleurs le manque de concertation à la base.

« Le RPG est un grand parti. En prenant alors une telle décision, il faut une concertation au niveau de toutes les structures. Mais c’est brusquement, nous avons appris la nouvelle. Sinon nous sommes rassurés qu’il peut faire l’affaire du parti. Il a toujours aimé le parti et les militants aussi, » précise cette dame.

Même avis pour Issa Keita, qui pense lui aussi que la personne de Kassory est un bon choix.

« On n’a rien contre Kassory Fofana et on sait qu’il est à la hauteur de gérer le parti. Mais, le mieux était de nous informer pour que nous donnions nos points de vue. Ce qui n’a pas été le cas. Kassory est le mieux indiqué pour la succession d’Alpha Condé à la tête du parti. Vous savez en politique, les consultations sont les préalables avant la prise d’une telle décision. Si le bureau politique national avait respecté la procédure, je pense que ça n’allait pas aussi crier ainsi, » confie cet autre responsable.

Mais, de son côté Mory Moka Kaba, coordinateur des mouvements de soutien au RPG et membre influent de la jeunesse, lui ne veut pas voir Kassory Fofana à la tête du parti mais plutôt un jeune.

« Ce n’est pas comme ça que le choix doit se faire. Il y a des non-dit dans cette affaire. Nous les jeunes, nous sommes déjà debout. Notre choix c’est la jeunesse et ça c’est clair. Nous sommes pour les jeunes à la tête du parti et si ce n’est pas le cas, nous allons décider autrement. Le RPG ne se résume pas à Conakry. En tout cas, j’insiste que nous n’allons pas accepter des choix imposés. C’est au congrès de départager les prétendants. Et aucune manipulation ne sera possible », menace le jeune leader.

Pour Moussa You Condé, un des cadres du parti chargé de la mobilisation, indiqe que ce choix est bénéfique pour le parti.

« Depuis combien de temps on ne tient pas de réunion régulièrement. Tout ça c’est parce que le parti n’a pas de leader qui dirige. Le parti doit reprendre ses activités. Et pour cela, il faut donner la tête du parti à un leader pour que le parti soit plus sur le terrain. Je comprends bien la réaction des autres et d’ailleurs ils sont dans leur logique. Kassory Fofana est là provisoirement et c’est au congrès que le futur président du parti sera connu. Mais en ayant un leader qui dirige les choses, je pense que c’est logique, » a expliqué Moussa You Condé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

