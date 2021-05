N’zérékoré : la directrice régionale de l’UNICEF Afrique de l’ouest et centre salue la mobilisation des acteurs contre les épidémies

En courte mission de visite dans la capitale de la région forestière, épicentre des fièvres à virus Ebola, Lassa et la Covid19, la Directrice de l’UNICEF dans la partie Sud de l’Afrique et du centre a eu une série de rencontre avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les ripostes contre les pandémies qui sévissent dans la région.

Elle a été d’abord reçue par les autorités locales. Représentant le gouverneur en mission à Conakry, le chef de cabinet Jean Smith Sandy, a profité au nom du gouverneur félicité la collaboration de cette institution dans plusieurs secteurs de développement avant de poser quelques doléances.

« La région administrative de N’zérékoré est depuis des années 1990 devenue la plus pauvre du pays à cause de la flambée des réfugiés venus dans les pays voisins, la récurrence des épidémies. En matière de consolidation de la la paix, nous sollicitons respectivement auprès de vous la restauration du centre régional d’écoute, d’éducation et d’orientations des filles et de garçons ainsi que des personnes vulnérables », a plaidé Jean Smith Sandy.

En réponse, la patronne de l’UNICEF Afrique de l’ouest et du centre a remercié l’ensemble des acteurs impliqués à la riposte aux épidémies dans la région.

« C’est une grande vitalité et une grande énergie, un dynamisme, une mobilisation générale de tout le monde autour d’un agenda de mettre fin aux épidémies, un agenda multisectoriel que chacun fasse sa partie. Je pense que l’Ebola, on va s’en sortir », explique Marie Pierre Poirier.

Dans la région, plusieurs autres maladies sévissent notamment la fièvre lassa, où encore le paludisme. C’est pourquoi la directrice de l’UNICEF Afrique de l’ouest et du centre invite la population à se mobiliser face à ces maladies et aussi le respect des droits des enfants.

« Bientôt on va tous célébrer la fin de l’Ebola, mais il faut continuer les mesures d’hygiènes, à se protéger et à vacciner les enfants des maladies prévues pour le protocole national et partir à l’école », précise t- elle.

De là, la mission et sa suite ont rencontré un malade guéri d’Ebola dans le secteur de Boma avant de se rendre également au centre de dialogue des communautés formées sur les techniques de communication en crise sanitaire.

Marie Poirier a eu une rencontre avec le personnel de l’UNICEF basé dans la région avant de s’en voler pour Conakry.

Amara Souza Soumaoro