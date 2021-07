N’zérékoré : la grève de la FESATEL largement suivie !

Déclenchée lundi dernier sur l’ensemble du territoire national, la grève dé la FESATEL est bien suivie dans la ville de N’zérékoré, au sud du pays. Selon notre constat qui nous a amené dans les les services commerciaux des agences de téléphonie mobile, toutes les portes sont fermées, et aucun service minimum sur les lieux.

C’est le cas dans les locaux de Cellcom et MTN Guinée au cœur de la ville dans le quartier commercial. Là-bas, les travailleurs ont boudé le service pour répondre au mot d’ordre de grève lancé par les Syndicats.

Ces employés qui n’ont pas voulu s’exprimer à notre micro. Ils ont tout de même déclaré hors micro qu’ils suivront la grève jusqu’à la satisfaction de leurs revendications qui est l’annulation pure et simple de l’arrêté 457 du ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie Numérique.

Une grève qui n’est pas sans conséquence sur les abonnés qui ne savent plus à qui faire pour régler leurs problèmes dans les devantures de ces agences.

Amara Souza Soumaoro,Correspondant à N’zérékoré

