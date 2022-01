N’zérékoré : la reconduction du directeur régional de l’hôpital saluée

La semaine dernière, le président de la transition, Colonel Mamady Doumbouya à travers un décret a procédé à un changement radical à la tête des directions régionales de la santé et les hôpitaux régionaux du pays.

Mais dans cette nomination, seul, le directeur régional de l’hôpital de N’zérékoré a été reconduit à son poste. Qu’est-ce qui a motivé cette décision de renouvellement de confiance en la personne de Dr Kaba Keita ?

Selon nos informations, les performances enregistrées à l’hôpital régional de N’zérékoré depuis la nomination de ce dernier à la tête de cette structure sanitaire sont satisfaisantes. Ce qui aurait pesé en sa faveur.

En effet, l’hôpital régional de N’zérékoré qui gênerait plus d’un milliard, est passé de plus à 4 milliards fg de recettes annuelle depuis la nomination de Dr Kaba Keita. Ce qui aurait convaincu le ministre de la santé et son secrétaire général.

D’ailleurs, cette décision est fortement appréciée et saluée par ses collaborateurs, comme Dr Alain Koné. « Depuis sa nomination ici, il a reçu à faire beaucoup dans l’organisation de l’hôpital. Il a reçu d’abord à mettre de la transparence dans les revenus à tous les niveaux en instaurant une rentrée unique. Ce qui a permis aujourd’hui à notre hôpital de faire des bonnes performances en recettes. Ici, vous ne comprendrez qui est directeur puisque il est tout le temps dans le bloc pour les opérations. Je pense que le choix est bien réfléchi et nous ne pouvons que se réjouir parce que ça va permettre à l’hôpital de poursuivre les réformes qu’il a déjà engagé », dira ce médecin.

Au niveau de la population, les sentiments restent les mêmes. « Moi, je ne savais qui était le directeur. Mais quand je suis venu, c’est lui qui m’a reçu et faire mon opération. C’est après que je suis venu dans son bureau et je me suis rendu compte que c’est lui le directeur de l’hôpital. Et en plus, il comprend la population. Quand tu viens, il te traite même si tu n’as rien quand tu lui parles de ta situation. C’est humanitaire. Nous sommes contents qu’il reste. J’ai compris que les nominations du CNRD visent la compétence. Et ça, c’est bon pour nous », dira N’Faly Keita.

De son côté, Thierno Mamadou Diallo estime que le directeur a toujours été là pour tous les Guinéens. « La campagne passée, nous avions eu 80 blessés parmi les rangs de L’UFDG. Mais je vous dit que la prise en charge a été gratuite et c’est lui même qui s’est occupé des patients. C’est un choix que j’ai beaucoup approuvé. Je lui souhaite encore bonne chance », confie ce citoyen.

Très avare en mot, le Directeur de l’hôpital régional s’est juste contenté de remercier le président de la transition, le Colonel Mamdy Doumbouya et le Ministère de la Santé pour la confiance.

« C’est une nouvelle confiance que je bénéficie de la part des nouvelles autorités. Je ne peux que les remercier et s’inscrire dans la nouvelle dynamique qu’est de servir la population. C’est une confiance que je bénéficie grâce à mes collaborateurs qui ont toujours accepté de donner une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de l’hôpital. Nous avions fait des performances oui, mais c’est grâce à eux. Et c’est le lieu aussi également de remercier le ministre et son cabinet pour la confiance. Et cette année, on fera mieux », promet le chirurgien, Kaba Keita.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777