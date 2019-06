N’zérékore : la société civile demande au FNDC de surseoir sa marche de jeudi

Suite aux risques de tension qui pèsent sur la région forestière, le président des organisations de la société civile de N’zérékoré a appelé les autorités locales et les membres du FNDC autour d’une table de négociation afin d’apaiser le climat.

« Aujourd’hui, tout le monde est inquiet par rapport à la paix qui est menacée. C’est inquiétant dans la mesure où cette paix a été consolidée par l’effort des uns et des autres. C’est quelque chose de banale qui se transforme à un événement douloureux, malheureux et regrettable. Et aujourd’hui ce que je dois dire à l’autorité d’abord c’est de prendre ses responsabilités. On ne peut pas gouverner avec deux poids deux mesures.

J’interpelle donc les autorités à prendre leur disposition de gérer pour que la paix, la quiétude et la confiance revienne, » a recommandé le président des organisations de la société civile Mathieu Ma Namou.

Et aux opposants du projet de la nouvelle constitution, auteurs de la marche, Mathieu leur a demandé de garder de la retenue et de revenir autour de la table de négociation pour « qu’on puisse se comprendre et attendre qu’on gère les conséquences de ce qui s’est passé avant de passer à une deuxième étape. C’est énormément important et nous les invitons à attendre un peu. Surseoir à ces programmes pour qu’on gère les conséquences de ce qui s’est passé et qu’on en tire les conséquences, » explique-t-il.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré