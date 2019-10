N’zérékoré : l’AJPDEF s’active dans les préparatifs de la fête de l’indépendance nationale

A quelques heures de la fête marquante l’an 61 de l’indépendance nationale, les membres de l’association des jeunes pour la paix et le développement en forêt (AJPDEF) que compte plus de 100 personnes viennent de se mobilisés pour assainir et peindre la place des martyrs devant abriter cette cérémonie dans la capacité de la cité forestière.

Une démarche très saluée par les autorités locales. Présent à cette campagne d’assainissement et de toilettage, le président de ladite association, Ousmane chérif est revenu sur le bien fondé de cette activité.

« Cette iniative est une première pour notre association qui a vu jour le 5 juillet 2019. Mais comme vous le savez, notre rôle, c’est de contribuer au développement de la forêt tout en prônant une culture de paix. C’est pourquoi nous avons décidé de venir auprès des autorités apporter notre contribution pour donner un éclat à cette fête qui nous concerne tous. Pour cette première fois, nous allons donc assainir la place des martyrs et peindre l’endroit. Mais pour les prochaines fois, nous comptons aller au-delà de ça », a confié le président de l’AJPEDEF.

Pour sa part, Oumar Sacko, trésorier de cette association a appelé les autres de la forêt à s’unir davantage pour la prospérité de la région. « Dans les moments passés, notre région était la plus dense et la plus riche du pays, mais de nos jours, elle est la plus pauvre. Cela s’explique par les conflits que notre région a connus dans le passé. On doit être uni pour relancer notre ville », dira Oumar Sacko.

Pour donc réconforter ces jeunes dans leur élan, le gouverneur de région, le préfet et le commandant de zone se sont tous rendus sur les lieux pour féliciter et encourager les membres de l’AJPDEF. Ils ont par la suite invité cette association à continuer sur cette lancée et de rester surtout dans un esprit de fraternité.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré