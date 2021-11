N’zérékoré : l’an 63 de l’armée guinéenne célébré en présence de Michel Lamah des forces spéciales

Comme dans plusieurs région du pays, la célébration du 63è anniversaire de la création de cette armée a été célébrée à N’zérékoré, au camp Béhanzin, 4ème région militaire du pays. C’était en présence des autorités civiles et militaires ainsi que des populations massivement mobilisées.

Dans sa prise de parole, le commandant du camp par intérim, Moko Camara s’est dit satisfait de la discipline des hommes de rang et une relation parfaite avec les populations civiles.

« Aujourd’hui, avec l’avènement du Conseil national du rassemblement et du développement (CNRD) à sa tête le colonel Mamady Doumbouya, président de la transition, on peut noter avec élégance, avec fierté une nette amélioration du comportement des militaires et leurs relations avec les populations civiles. Ce qui dénote aujourd’hui votre présence massive dans le cadre de la célébration de cet anniversaire. L’armée guinéenne est aussi au service de la nation et elle contribue activement au développement économique du pays. Chers compagnons d’armes, j’exprime ici et maintenant l’ensemble des forces de défense et de sécurité en général et en particulier celle de la 4ème région militaire de N’zérékoré à hisser de tous les moyens pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Dieu nous a donné ce beau pays, Dieu nous a confié la Guinée et les Guinéens. Nous avons pour mission de les défendre et les protéger. Ce devoir ne s’accomplit pas seulement par les armes mais par le travail de chacun, le civisme et le patriotisme de tous », a rappelé l’officier.

Il a par ailleurs rappelé le rôle joué par l’armée guinéenne dans le cadre de la libération des pays africains mais aussi le maintien de la paix.

« Dans le cadre des relations bilatérales l’armée guinéenne a fait ces preuves dans beaucoup de pays dont entre autres la Guinée Bissau, la Sierra Leone, l’Angola, au Bénin et au Libéria », dira Kemoka Camara.

De son côté, le Chef de cabinet au Gouvernorat Jeans Smith Sandy, a félicité l’armée guinéenne pour son rôle qui n’est d’autre selon lui, que de défendre l’intégrité territoriale et la sécurité des citoyens et leurs biens.

Au cours de cette célébration, on pouvait aussi noter la présence du très respecté lieutenant Michel Lamah dit ‘’Agba Champion’’ présenté comme l’un des éléments des forces spéciales qui a contribué au renversement du régime Condé le 5 septembre dernier.

Amara Souza Soumaoro,Correspondant à N’zérékoré

