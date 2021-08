N’zérékoré : le commandant de la 4è région militaire et sa troupe à l’offensive pour sécuriser les frontières

Depuis plusieurs mois, les opérations de ratissage sont menées par la quatrième région militaire de N’zérékoré dans les différentes frontières de la région du sud. L’objectif de ces patrouilles sur le long des frontières est de sécuriser les populations et leurs biens en cette phase de menace sécuritaire des djihadistes dans la sous-région.

Cette mission de ratissage a commencé par la frontière entre la Guinée et la Côte d’Ivoire, le Libéria vers Diécké, mais aussi les frontières entre la Guinée et la Sierra Leone, dans les localités de Guéckédou.

Cette patrouille se poursuivra par les troupes sur le long des frontières de la préfecture de Macenta ce lundi 15 août 2021, qui fait frontière avec la République du Libéria. Partout les populations ont salué cette opération qui consiste selon elles, à les protéger, sécuriser leurs biens et les frontières.

Moussa Sangaré, éleveur de bœufs dans la préfecture de Lola s’est réjoui de cette initiative des forces armées.

« Nous nous sommes des éleveurs de bœufs. Mais il est arrivé un moment où nos animaux étaient tués par des inconnus. On a même perdu un de nous qui avait trouvé la mort par les malfrats. Mais depuis que les opérations ont commencé, nous pouvons dire Dieu merci. Et notre souhait, est qu’elle soit pérennisée », souhaite cet éleveur.

Pour sa part, Général Mohamed Lamine Keita, Commandant de la quatrième région militaire, a expliqué quelques motifs qui les ont poussés à mener ces patrouilles.

« A partir de ce lundi 16 août, mon équipe va sortir encore pour sillonner les frontières de la préfecture de Macenta qui fait frontière avec la République du Libéria. Notre mission s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic guinéen, trafic des armes, de petits calibres et la lutte contre le terrorisme et le djihadiste. Mais en gros, toute personne qui tenterait c’est-à-dire les fauteurs de troubles me trouveront devant leurs chemins. Je ne les donnerais aucun centimètre par rapport à ça. Nous le faisons, la cité est calme, tout est bon. Les gens vaguent à leurs affaires. Il faut que ça continue comme ça. C’est dans cet objectif que nous allons sortir pour faire la patrouille tout au long de la préfecture de Macenta ce lundi. »

La région forestière a été de par le passé, le théâtre de plusieurs violences meurtrières. A cela s’ajoute les attaques rebelles. C’est pourquoi l’officier soutient « qu’il faut que ce calme observé dans la région continue. Les habitants de la région forestière ont trop souffert. Voilà qu’on a presque fini de mettre le calme. Je suis pour la paix, j’aime la paix et il faut que ça continue comme ça pour permettre à la population de bien vivre », a confié le Général.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777