N’Zérékoré : le Coordinateur régional du RPG accusé de gestion clanique du parti

Visiblement rien ne va plus entre le coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel et certains responsables du parti à N’Zérékoré. En effet, tout est parti de la suspension par le coordinateur, de deux secrétaires généraux dont Abdoulaye Condé de la section de Horoya, commune urbaine pour avoir construit un hangar au siège du parti sans l’autorisation du coordinateur.

Rencontré par notre rédaction, Abdoulaye Condé puisque c’est de lui il s’agit est revenu sur la genèse de cette affaire.

« C’est honorable Sory qui avait à travers MC un des secrétaires à N’yen souhaité qu’on lui apporte notre soutien pour un nouveau mandat. Mais moi, je lui ai dit qu’on ne peut pas lui accorder une nouvelle chance, de céder la place aux jeunes. Il a donné 7 millions, de se partager entre nous les 8 secrétaires généraux. Mais, je lui ai proposé qu’avec ce montant si je pouvais construire un hangar au siège. Chose dont tout le monde pouvait bénéficier. Et finalement, il a approuvé l’initiative. Il nous a dit, MC et moi de prendre l’argent et faire le travail à notre nom qu’il ne voulait pas que tout le monde se rende compte que c’est lui qui a donné l’argent. C’est comme ça le lendemain, on est parti au siège et faire le bilan du hangar.

Deux jours après, quand nous avons entamé le travail, le gardien du siège est venu nous dire d’arrêter que c’est une décision du coordinateur régional. Quatre jours après, j’ai été suspendu avec mon ami de la section de N’yen. Tout simplement parce qu’on a pris l’initiative de faire le hangar pour le bonheur de tous. Selon lui, j’ai fait ça pour récupérer sa place », explique Abdoulaye Condé.

Depuis cette suspension, plusieurs démarches ont été menées pour faire revenir le Coordinateur Adama Kéita sur sa décision, à en croire notre interlocuteur.

« Quand nous avons été suspendus, nous avions rencontré les autorités locales mais aussi les sages. Et par la suite, moi-même je suis allé à Conakry afin d’interpeller le bureau politique national. Ces derniers sur 27 ont siégé et à l’unanimité ils ont décidé de lever la sanction pour non-fondement qui viole d’ailleurs le statut qui régit le fonctionnement du parti. C’est Bany Sangaré qu’ils ont chargé de l’appeler pour lever la sanction, mais malgré tout il n’est pas revenu sur la décision », précise ce jeune.

D’après nos informations, les deux secrétaires généraux et leurs bases qui les ont élus comptent se faire entendre si rien n’est fait, pour disent-ils les réhabiliter dans leurs fonctions.

« Le coordinateur ne respecte pas la hiérarchie qui a décidé à l’unanimité de lever la sanction, mais il a fait ce qui lui semble bon en violant les règlements du parti. Aujourd’hui, il prend un de ses frères de la même famille qui est logé à N’yen pour me remplacer. Comme il ne respecte pas la hiérarchie, nous aussi avec mes éléments ont va réclamer notre droit », conclut Abdoulaye Condé.

Le principal accusé, le coordinateur régional Adama Kéita reste injoignable pour le moment afin d’avoir sa version des faits.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré.