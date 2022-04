N’zérékoré : le courant fait déjà un mort, une femme meurt électrocutée!

L’électrification de la ville de N’zérékoré, chef-lieu de la Guinée forestière, lancée en grande pompe samedi dernier enregistre sa première victime.

Ce matin, une femme a rendu l’âme à cause du courant électrique. Le drame est survenu dans le quartier Gonia, en face du Grand rond-point. La victime s’appelait Fatoumata Condé était vendeuse d’eau, mariée et mère de 3 enfants et âgée de 30 ans. La femme aurait été électrocutée, selon son mari que nous avons trouvé sous le choc.

« Nous avons mangé ensemble le matin à 4 heures. Après donc le déjeuner, elle est venue me donner l’enfant qu’elle veut faire le linge. Elle allée faire le linge. Lorsqu’elle a fini le linge, elle est venue mettre les habits sur la corde. C’est ainsi qu’elle a été électrocutée par le courant. Ma fille est venue m’informer que sa maman est tombée. Je suis venu brusquement la soulever et j’ai été rejeté aussi à deux reprises. C’est comme ça j’ai fait sauter le disjoncteur. Je l’ai pris finalement, pour l’envoyer à l’hôpital. Mais c’était trop tard, explique son mari, Ousmane N’diaye sur un ton pathétique.

Dans la famille mortuaire, la consternation est totale.

