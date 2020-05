N’Zérékoré : le dégel des salaires des enseignants grévistes du SLECG effectif

Comme on pouvait s’y attendre le salaire des enseignants grévistes du syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée est désormais dégelé. Ce dégel intervient après plusieurs mois de grève qu’il avait entamée pour disent-ils, réclamer au gouvernement l’amélioration de leurs conditions de vie.

A N’Zérékoré, les salaires ont été remis aux ayant droits ce mardi, selon le secrétaire général du SLECG Amara Kadiatou Camara.

« Effectivement, nous sommes rentrés en possession de notre salaire. Vous savez que les responsables du SLECG dans l’unanimité avait accepté de lever la grève à cause du Covid- 19. Et le Premier Ministre avait promis à Aboubacar Soumah que les salaires seront dégelés. Et bien cette promesse est tenue. C’est donc un sentiment de satisfaction que nous rentrons en possession de notre dû. Nous ne sommes pas les ennemis, c’est seulement notre droit que nous avons réclamé » a déclaré le syndicaliste.

En ce qui concerne la situation des enseignants contractuels dont beaucoup pensent être écartés dans la préfecture, Amara Kadiatou de préciser « La lutte continue pour la prise en charge de nos confrères qui sont contractuels. Camarade Aboubacar Soumah est en train de se battre déjà pour nos amis. Ils ne doivent pas se sentir seuls, on est ensemble et ensemble nous vaincrons » a conclu le secrétaire général du SLECG dans la région de N’Zérékoré.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré