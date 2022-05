N’zérékoré : le FDSI lance le processus de ciblage des ménages indigents…

C’est une initiative du président de la République, le chef de l’État, le colonel Mamadi Doumbouya qui s’inscrit dans le cadre de l’assistance sociale aux populations.

A N’zérékoré, principale ville du sud, ce programme a été lancé jeudi 26 Mai par Lansana Diawara, directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence à l’ENI, en présence des autorités locales.

L’objectif de cette structure est de venir au secours des personnes démunies et des familles qui vivent dans l’extrême pauvreté dans le pays.

Le directeur de Cabinet du Gouvernorat, Siba Koné, qui a présidé la cérémonie, s’est félicité du lancement du projet dans la région.

« Un bon nombre de programmes d’aides sociales aux ménages et individus sont déjà fonctionnels dans notre pays,mais l’Etat n’a toujours pas un système de contrôle approprié afin de distinguer les ménages pouvant bénéficier des différentes d’aides sociales. Depuis l’avènement du CNRD, le champ du développement social et assistance aux indigènes a connu une grande évolution tant dans son contenu que dans les approches opérationnelles. La région de N’Zérékoré souffre de façon non moins importante de la pauvreté avec une incidence de 46%,soit plus que le niveau national.C’est pourquoi il est important que cette région participe massivement à ce projet de ciblage des ménages pauvres et indigents pour renforcer le registre social Unifié (RSU) au sein du Fonds de développement Social et d’indigence(FDSI), » fait savoir le directeur de cabinet.

En prenant la parole, le directeur général de ladite structure, Lansana Diawara, a de son côté invité chacun à s’investir pour l’atteinte des objectifs.

« Je lance ici un appel à vous tous d’accompagner le Fonds du développement social et d’indigence dans ses opérations de ciblage au niveau de la region de N’Zérékoré. Aidez-nous pour que nous puissions bien aider les communautés.

Dans la région de N’Zérékoré,1194853 personnes sont ciblées pour être enregistrées dans la base de données du RSU, soit 170693 ménages. C’est l’objectif à atteindre pour qu’ à la fin, vous et nous, nous soyons félicités. Cela n’est possible que si les messages de sensibilisation sont bien passés auprès des ménages qui doivent accorder au maximum une heure de temps à nos agents enquêteurs qui seront déployés bientôt.La région de N’Zérékoré compte environ 606 quartiers et districts,4386 secteurs et localités » a expliqué Lansana Diawara.

Quant à la ministre de l’Action sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance, elle a indiqué que son département ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet. « Mon département, à travers cette structure, a élaboré le programme national de réintégration socioéconomique en faveur des personnes vulnérables et des groupes à risque d’exclusion. Soyez rassurés que le ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables est guidé par une approche programmative. Nos travaux mettent déjà à profit des conclusions. La région de N’zérékoré, avec 46% de pauvres, est parmi les plus affectées dans le pays. L’extrême pauvreté touche plus de 14% de la population contre 0,6% dans la capitale Conakry. C’est 29% de la population qui ont accès aux structures sanitaires, 15% qui se plaignent de la non disponibilité de personnel médical, 20,2% qui n’ont pas accès à l’hygiène et à l’assainissement. La proportion d’enfants ayant reçu un examen post-natal deux jours après l’accouchement est de 36,6% dans la région » a confié la ministre.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré.

Tél : 621-94-17-77