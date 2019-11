N’zérékoré : le FNDC a battu le pavé ce jeudi

Ils étaient des milliers de personnes habillées en t-shirt rouge et munis de pancartes à battre jeudi le pavé dans la commune urbaine de N’zérékoré, principale ville au sud de la Guinée contre le projet de nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé.

Sur les pancartes que brandissaient les marcheurs, on pouvait lire entre autres, » Non au troisième mandat, deux mandats ça suffît ».

Comme prévu selon les itinéraires, les marcheurs se sont regroupés vers 8 heures 30 au rond-point du gouvernorat en passant par le commissariat du 1er arrondissement, la grande mosquée, la Bicigui, la justice avant de rallier le point de regroupement à la scierie.

Les responsables des partis politiques membres du FNDC se sont prononcés à tour de rôle.

Prenant la parole, le coordinateur régional de l’UFR de préciser : ‘’Nous sommes contents de votre forte mobilisation du jour pour dire Non au projet de nouvelle constitution. N’zérékoré vient de montrer qu’il n’est pas favorable à tout projet de nouvelle constitution et à un troisième mandat pour Alpha Condé et que projet ne passera pas par la forêt’’, a laissé entendre Cécé Loua.

Pour le coordinateur régional du FNDC, Georges Lucas Kpogomou, « cette mobilisation est la vraie démonstration du vrai peuple qui s’exprime. Je ne peux que vous remercier pour cette forte mobilisation.

Quant au vice-coordinateur du FNDC Cécé Théa, il s’est également réjoui de cette réplique pour dire au pouvoir que la forêt n’acceptera jamais que ce projet passe. Il a par ailleurs appelé les manifestants à se préparer conséquemment pour une nouvelle marche dans les jours à venir.

Il faut noter que cette marche s’est déroulée dans la plus grande discipline et aucun dérapage ni incident n’a été signalée ».

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré