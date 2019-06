N’zérékoré : le FNDC prie les autorités religieuses de s’impliquer pour éviter le chaos

C’est une lutte sans merci qui est désormais déclenchée entre les opposants à la nouvelle constitution et les autorités de la préfecture de N’zérékoré.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) qui prend acte des menaces et intimidations du gouverneur exige la libération immédiate et sans condition de ses membres qui ont été, selon lui, injustement arrêtés et détenus dans les prisons.

S’agissant de Macenta où les membres du FNDC auraient été violentés par les inconnus lors de leur réunion, ils mettent en garde les autorités à cesser des menaces contre leurs éléments qui doivent jouir des libertés que leur confère la constitution.

Le Front a par ailleurs souhaité l’implication des autorités religieuses dans le bras de fer qui l’oppose aux autorités afin de dénouer la crise pour ne pas que la ville puisse tomber dans le chaos.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré