N’zérékoré : le gouverneur interdit aux médias privés de couvrir la réunion préparatoire de récup des biens de l’État

Venus couvrir lundi la réunion préparatoire qui s’est tenue dans la salle de conférence du Gouvernorat, les journalistes qui évoluent dans les médias privés se sont vus interdits par le Gouverneur de la région d’avoir accès à la salle. Une altitude qui a indigné l’antenne régionale du syndicat du bureau régional du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. C’est dans les locaux de la Radio Djoma FM que cette rencontre a eu lieu. Cette structure syndicale interdit en riposte à cette attitude du Gouverneur de boycotter à toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre.

Voici la déclaration l’intégralité de ladite déclaration.

Déclaration du bureau régional SPPG-GF

Nous, membres du bureau régional Guinée forestière du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, avons été surpris de l’acte du gouverneur de N’zérékoré à l’encontre des journalistes des medias privés qu’il a empêchés de couvrir la réunion préparatoire de la campagne de récupération des domaines de l’Etat tenue le lundi 25 avril 2022, dans la salle de conférence du gouvernorat où il a pourtant admis les journalistes de la radio rurale.Profondément attachés au droit non négociable à l’information publique, le bureau régional du SPPG condamne avec la dernière énergie, l’attitude liberticide du gouverneur le général à la retraite Mohamed Lamine Keita qui a malheureusement choisi le prélude à la journée internationale de la liberté de la presse pour poser un acte aussi discriminatoire contre les médias privés.Pour exprimer notre désapprobation vis-à-vis de cette attitude anti démocratique, nous suspendons la couverture médiatique de toutes activités initiées par le gouverneur de N’zérékoré jusqu’à nouvel ordre.À cet effet, le bureau régional SPPG invite tous les responsables des Medias privés, les correspondants des sites d’information et radios, les journalistes-reporters de la région administrative de N’Zérékoré au respect strict de cette décision. Si rien n’est fait pour corriger cette faute, nous nous réservons le droit de recommander au bureau exécutif national basé à Conakry, d’inviter toutes les antennes régionales du pays à des actions de protestation le 3 mai prochain(journée internationale de la liberté de la presse) pour que plus jamais l’exclusion des médias privés en provinces.-Vive le SPPG;-Vive la Presse indépendante;-Vive la Liberté de la Presse.

N’Zérékoré, le 26 avril 2022

Pour le bureau du SPPG/GF,

La Secrétaire régionale

Makan Soumaoro Foromo LAMAH.