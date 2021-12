N’zérékoré : le gouverneur s’implique dans la rénovation de la maison des jeunes

La maison des jeunes régionale de N’zérékoré, capitale de la région forestière a récemment connu le changement de son premier responsable. Après 10 ans, Issa keita et son staff ont été tous remplacés. C’est désormais Badra Oularé qui est le président de cet édifice qui se trouvait dans un état de dégradation poussée.

C’est pourquoi lors de leur prise de fonction, les nouvelles autorités de la maison des jeunes ont promis de s’investir pour sa rénovation en appelant les autorités et personnes de bonne volonté à leur venir en aide.

Un appel qui a été favorablement accueilli par le Gouverneur de la région, le Général à la retraite Mohamed Lamine Keita, comme le témoigne la directrice adjointe, Christine Théa. « Comme vous le constater, nous sommes en pleine rénovation de la maison des jeunes. C’est le lieu d’ailleurs de remercier le Gouverneur pour son soutien dans le cadre de cette rénovation parce que c’est grâce à lui que cette rénovation a été rendue possible. Déjà, le travail avance bien et vous voyez déjà les peintres et menuisiers qui s’activent et nous sommes presque à la fin du travail. Je pense que ce que le Gouverneur a fait pour nous est à saluer puisque nous avions duré ici, et aucune autorité n’avait eu une telle initiative pour cette maison commune. On comprend franchement que l’esprit du CNRD, c’est de favoriser la jeunesse à s’émanciper. Et çà, nous saluons les nouvelles autorités pour cet accompagnement. Pour l’assistance, le Gouverneur nous a donné 100 chaises, les peintures à huile », a expliqué ChristineThéa qui appelle par ailleurs les autres à faire autant.

Interrogé sur le bien fondé de ce geste, le Gouverneur Mohamed Lamine Keita, a indiqué que cette action s’inscrit en ligne droite des priorités du CNRD.

« C’est par rapport à la vision de Monsieur le président, Colonel Mamady Doumbouya. Vous savez que son ambition est d’aider la jeunesse parce qu’il a compris qu’il fallait tenir compte des préoccupations des jeunes pour un développement durable. C’est pourquoi ici à N’zérékoré, nous avons décidé de faire ce geste en faveur des jeunes. La politique a divisé la population et la jeunesse était instrumentalisée parce qu’elle était désœuvrée. C’est pourquoi nous avons pensé à réhabiliter la maison des jeunes dans l’esprit du CNRD. Derrière cette action, c’est le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix mais aussi un moyen pour les jeunes de se retrouver », a fait savoir l’officier à la retraite.

Autres mesures, annoncées par le Gouverneur, c’est l’arrivée très prochaine des instrumentalistes pour donner la place d’antan qu’occupait la maison des jeunes, la documentation de la bibliothèque régionale, mais aussi l’organisation des tournois inter-quartiers.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777