N’zérékoré : le jeune tué a été poignardé selon le maire de la ville

La ville de N’zérékoré, au sud du pays a connu des violences suite à la marche prévue du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) qui a été étouffée par les forces de l’ordre à l’aide de gaz lacrymogène.

Le maire de la commune urbaine Moriba Albert Délamou a au cours d’un point de presse revenu ce vendredi les premiers bilans de cette manifestation.

« Dans la journée d’hier, nous avions enregistré des blessés que les sapeurs-pompiers, la Croix rouge et tous ceux qui ont mission de protéger ont pu déposer à l’hôpital. Nous avons des blessés légers au moins il y a eu 34 blessés que nous avons visité ce matin à l’hôpital. Certaines boutiques ont été attaquées par des loubards, ils ont cassé des magasins, faire sortir des motos. Mais Dieu merci avec la promptitude des autorités que nous sommes, avions à partir de 16 hier instauré un couvre- feu ce qui a ramené rapidement le calme. Et à l’heure dont je vous parle, il y a de l’accalmie. Le jeune qui a été poignardé s’appelle Mouctar Condé, on l’a transporté d’urgence à l’hôpital, mais c’est ce matin à 6 heures 30 qu’il a rendu l’âme », explique le maire de la commune.

Il faut par ailleurs noter que Moriba Albert Délamou est une nouvelle montée au créneau en appelant tous les camps que toute sorte de manifestation est interdite dans la commune de N’zérékoré.

Toutefois, il précise que seuls les meetings pourront être acceptés.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré