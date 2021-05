N’zérékoré : le kilo de viande se négocie entre 45.000 GNf et 50.000 fg

Les populations de la ville de N’zérékoré, au sud du pays, font face à une rareté de la viande rouge à la boucherie depuis le début du mois de Ramadan.

« Il n’y a pas de viande à la boucherie et le peu qu’on trouve, c’est avec les femmes ou dans l’entourage restreint des bouchers. Ainsi pour la chair, il te faut 50 mille. Et ça, c’était le début du mois de Ramadan. Il arrive même des semaines sans qu’on n’ait de la viande. », confie Aly, gérant d’un restaurant au centre-ville.

Cette autre dame, venue également se procurer de la viande, a été surprise de constater cette augmentation exponentielle du prix d’un kilo de viande.

« Nous payons la viande aujourd’hui à 45 voire 50 mille. Et ce qui est à déplorer au niveau de la balance, c’est que le kilo de viande n’est jamais atteint. Mais que faire alors ? Si tu refuses, il y a des gens qui sont prêts à tout bout de champ à l’acheter. Les bouchers nouent des complicités avec leurs familles pour gagner plus de profits à travers cette augmentation. Il faut que les autorités nous viennent en aide », plaide Mariame Camara.

Du côté des bouchers, cette rareté de la viande s’expliquerait par la cherté du bœuf, comme le témoigne leur président. « Actuellement, les bœufs sont chers dans la région. Et en plus, les gens qui viennent acheter à partir de Conakry et les autres préfectures du pays proposent leurs prix aux éleveurs. Ceux-ci bon gré, mal gré l’acceptent. Imaginez, le prix du kilogramme se négocie à 70 mille dans la capitale et 60 mille ou 55 mille dans les autres villes du pays. Et pendant ce temps-là, chez nous, à N’zérékoré, le kilo est toujours vendu entre 35 mille et 40 mille la chair. C’est compliqué pour les bouchers de s’en sortir face à une telle épreuve. Et d’ailleurs, c’est pratiquement impossible. Voilà l’une des raisons qui fait que la viande est rare. Je ne suis pas saisi de cette nouvelle, mais je vais me renseigner », dira Mr. Diakité.

Tout récemment, les responsables des bouchers ont eu une rencontre avec les autorités en vue d’une éventuelle augmentation du kilogramme de viande à la boucherie à 45 mille. Une proposition qui a aurait été refusée par les autorités, à en croire le président des bouchers.

Et pendant ce temps, les consommateurs craignent déjà une crise de la viande pendant cette fête du mois de Ramadan.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré.

