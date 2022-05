N’Zérékoré : le ministre Bernard Goumou rencontre les opérateurs économiques de la région

Comme lui, plusieurs ministres ont eu des rencontres avec les services décentralisés relevant de leur tutelle pour échanger avec eux sur la vision du Gouvernement.

C’est dans ce cadre que le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Bernard Goumou, s’est entretenu avec les opérateurs économiques de N’zérékoré hier mercredi à la maison des Jeunes.

Dans sa communication devant les opérateurs économiques fortement mobilisés, le chef du département du Commerce a dit avoir saisi les problèmes des commerçants.

« Les commerçants ont exprimé leurs besoins et nous avons noté. Avec la chambre, nous allons travailler pour avoir des pistes de solutions. Nous ne sommes pas un gouvernement de promesses. Les opérateurs économiques tiennent le bout de l’économie du pays », dira le ministre Goumou.

Pour mener à bien le commerce dans le pays, l’on doit passer nécessairement par le recensement de la population, estime le ministre.

« Le président voudrait que les ministres viennent mettre la main dans le même bol qu’eux, pour mieux comprendre leurs difficultés et leurs problèmes quotidiens. Les gens sont en train de déformer la vision du président. Donc il faut leur faire comprendre la vision du Colonel. Pour résumer les étapes, il faut faire le recensement de la population. Si on ne maîtrise pas la population, on ne peut pas penser au développement du pays. Les deux années seront consacrées au recensement. Le colonel Mamadi Doumbouya n’a pas l’ambition de rester au pouvoir », tranche Bernard Goumou.

Quant aux opérateurs économiques, ils ont exprimé leur satisfaction depuis la nomination du ministre qui, selon eux, a su restructurer la chambre à travers les élections transparentes.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77