N’zérékoré : le ministre Guillaume Harwing déplore le manque de conscience professionnelle chez certains enseignants

Le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, a entamé une tournée à l’intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités dont souffre l’école Guinéenne afin

d’apporter des solutions. A N’zérékoré, le patron du département de l’Education et sa suite ont relevé plusieurs manquements qui assaillent le système éducatif guinéen.

Après avoir assisté à la montée des couleurs au lycée collège Alpha Yaya Diallo, ce mardi matin, il a rencontré les enseignants dans la salle amphithéâtre de L’ENI de N’zérékoré. Au cours de la présentation des vœux traditionnels, le Maire de la commune, Moriba Albert Delamou a profité pour solliciter auprès du Ministre l’engagement des enseignants communautaires dans sa municipalité en particulier, et la préfecture en général mais aussi les difficultés liées aux infrastructures.

En réponse, Guillaume Harwing a remercié d’abord ses hôtes pour l’accueil avant d’indiquer comprendre les inquiétudes des autorités communales et éducatives.

« Le constat, il est amère. Nous venons d’écouter Monsieur le Maire qui a décliné tous les problèmes qui assaillent l’éducation guinéenne ici en N’zérékoré. Je cite, un manque criard d’enseignants, c’est une certitude, c’est vrai. Un manque criard de table banc, c’est aussi une certitude, c’est vrai. Les infrastructures sont vétustes, c’est une certitude. Il y a une dernière chose que le maire n’a pas signalé qui est le manque de conscience professionnelle des enseignants. Chers collègues enseignants, osons nous dire la vérité, j’étais enseignant, je suis encore enseignant et je vais rester enseignant. Ce n’est pas tous les enseignants, mais certains commencent à détruire la mission noble sacerdotale des enseignants. Nous avons fait le tour du pays. Nous sommes passés dans certains endroits, nous rentrons à l’école jusqu’à 8 heures 45 aucun enseignant n’est là à part le directeur de l’école. Et dans les endroits où les enfants font 15 kilomètres avant d’arriver à l’école. En route, j’ai garé ma voiture, et j’ai demandé à une élève de monter dans ma voiture. Je lui ai demandé si elle allait à l’école, elle m’a dit Oui. On a parcouru plus de 15 minutes et il n’y avait pas d’embouteillage. Imaginez le nombre de kilomètres ? On va à l’école, on ne trouve aucun enseignant. Il était presque 9 heures. L’État peut construire des écoles, un peu partout, engager les gens partout, mais croyez moi que l’État ne peut pas donner la conscience professionnelle. Ça c’est un sérieux problème, il faudrait bien qu’on change cette vieille habitude. Chers collègues enseignants, prenons nos responsabilités. Nous avons écouté et c’est ce qui a fait que nous sommes sortis, c’est pour rectifier ça. C’est pour effectivement diagnostiquer les problèmes. On allait faire 1000 ans à Conakry, je n’allais pas voir les réalités que j’ai vues sur le terrain. Nous allons prendre des dispositions et faire ce que nous pouvons faire. C’est ça l’esprit du CNRD. La situation des contractuels, nous en avons entendu parler. Nous avons hérité d’une situation et nous n’avons que 4 mois aux affaires. Ça fait combien de temps, les contractuels courent derrière cette chose. Nous en sommes conscients, ils sont en train de travailler, ils se battent pour l’école Guinéenne, ne pas le reconnaître, c’est être ingrat. Les dispositions sont en train d’être prises par le département de l’enseignement pré-universitaire, la fonction publique, mais aussi le budget pour voir ce que nous pouvons faire. Une chose reste claire, il faudrait bien que cela soit clair, partout nous passons nous le disons l’intégration à la fonction publique passe par le concours. Ce n’est pas de nous, ce n’est pas de vous, c’est la loi L O 27 », a indiqué le Ministre d’un ton franc. Par ailleurs, il a invité les responsables d’éducation à organiser les examens crédibles dans leurs différentes zones, une façon de contribuer selon lui, à la qualification du système éducatif guinéen.



« J’ai la chance d’avoir plusieurs enseignants dans cette salle, la répétition est pédagogique. Chers collègues enseignants, N’zérékoré n’est en compétition avec personne dans l’organisation des examens. N’zérékoré n’est en compétition avec aucune préfecture. N’zérékoré est en compétition avec N’zérékoré. N’zérékoré ne doit pas se dire, je dois avoir un pourcentage par tous les moyens, Non. Ça ne doit pas être la préoccupation de N’zérékoré, sa préoccupation doit être d’organiser les bons examens pour que les gagnants méritent leur place », a fait savoir le Ministre qui invite les enseignants à faire des évaluations justes surtout au niveau des classes de passage où aucun élève n’échoue selon lui.

Quant aux enseignants, ils se disent rassurés par le franc parler du patron de leur département avant de réaffirmer leur soutien à cette nouvelle équipe.



Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

