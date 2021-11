N’zérékoré : le nouveau commandant de zone installé par l’inspecteur général des forces armées

La passation de service entre le commandant sortant et entrant de la 4ème région militaire (camp Béhanzin) s’est tenue ce lundi 22 novembre 2021. C’est dans l’enceinte du camp militaire que cette cérémonie a eu lieu sous la présidence de l’inspecteur général des forces armées, Colonel Abdoulaye Keïta.

Prenant la parole pour la circonstance, l’ex-commandant du BATA a remercié d’abord les autorités locales pour l’accueil avant d’appeler les hommes de rang à l’unité et au respect de l’hiérarchie.

« Je remercie les autorités régionales pour l’accueil chaleureux à ma modeste personne. Je vous transmets les salutations de ma hiérarchie et vous encourage de tout le travail que vous avez fait pour qu’il ait le calme et la stabilité dans cette région. J’exhorte les forces de défense et de la sécurité à continuer sur la discipline. Sans la discipline, il n’y a pas de réussite. J’exhorte des commandants des unités de renforcer cette discipline dans les rangs pour que cette mission de transition puisse passer dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier le commandant de la 4ème région sortant, Général Mohamed Lamine Keita pour sa qualité d’homme. Car, il a posé beaucoup de jalons qui resteront gravés dans les mémoires et il a été un grand chef militaire. Je demande au commandant entrant, Colonel Damaoulén Diouméssy de faire comme son prédécesseur pour le bien être de la troupe », a fait savoir l’officier militaire.

De son coté, le tout nouveau commandant, Colonel Damaoulén Diouméssy a ausI invité les forces de l’ordre à resserrer des rangs et de redoubler la vigilance.

« Chers compagnons d’armes, je vous invite de resserrer davantage des rangs, a redoubler la vigilance à combattre l’indiscipline, surtout de cultiver l’esprit de paternité, de cohésion sociale, de pardon et de tolérance. Je tends la main franche à tous les services de défense et de sécurité. Je les invite à une sincère collaboration. Je suis à l’entière disposition de la brave population de N’zérékoré. Je compte donc sur l’engagement de chacun et de tous pour honorer cette confiance placée à nous tous », a-t-il indiqué.

De là-bas, la délégation de l’inspecteur général de l’armée a pris la direction des différentes unités de la gendarmerie départementale, territoriale et l’escadron mobile pour l’installation aussi des nouveaux patrons de ces services.

La dernière étape de ces cérémonies a eu lieu à la base aérienne de l’aviation militaire de N’zérékoré entre les commandants sortant, Colonel Falilou Barry et l’entrant, Colonel Georges Olémou.

Amara Souza Soumaoro , Correspondant à N’zérékoré

+224 621-94-17-77