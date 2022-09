N’zérékoré : le nouveau gouverneur installé dans ses fonctions

C’était à la faveur d’une grande cérémonie tenue ce mercredi à la Bibliothèque préfectorale de N’zérékoré en présence des cadres régionaux, préfectoraux, communaux ainsi que les partenaires aux développements mais aussi la population qui s’est massivement mobilisée.

L’émotion était donc très grande chez les populations et collaborateurs de l’ancien Gouverneur, le Général à la retraite, Mohamed Lamine Keita qui n’ont pas manqué à tour de rôle de vanter les mérites du sortant durant son passage.

En prenant donc la parole, le gouverneur sortant a rendu un hommage au président de la transition pour la confiance qu’il a bénéficié durant ses 11 mois. Il a ensuite souhaité pleine réussite à son successeur avant de l’interpeller à la poursuite des travaux en cours.

« Vous nous permettez de vous informer respectueusement que vous avez en charge de parachever les projets de réalisations qui sont entre autres dans la région : Le programme prioritaire d’appui aux développements durable institué par le gouvernorat avec l’appui du PNUD. L’extension du bloc administratif du gouvernorat avec l’expertise France. La construction et poste de santé frontalier en Zoo, à Diecké qui prendront en compte la Guinée, la Côte d’Ivoire le Liberia sous le plan sanitaire avec la coopération du ZIZ, PASA 2 et le ministère de la santé. Le projet de construction de logements des travailleurs de la banque centrale. L’extension du réseau électrique d’interconnexion dans les districts et quartiers périphériques de la ville de N’zérékoré. La réhabilitation des grands rond point de la ville », a expliqué le Général à la retraite.

Il a par ailleurs loué l’accompagnement de ses collaborateurs durant son séjour à la tête du Gouvernorat de N’zérékoré.

De son côté, le Gouverneur entrant, le Contrôleur Général de police, Lamine Keita, a tout d’abord remercié le Chef de l’État pour la confiance qu’il a bénéficié pour la conduite de la région de N’zérékoré.

« Mon ambition en prenant le service à la tête de cette région, est honorée en la confiance portée en ma personne en apportant avec de l’aide et assistance de tous la quiétude, la paix, la solidarité et la sécurité. Je voudrais sincèrement partager cet engagement avec toute la population de la région forestière, mais aussi dans une synergie d’actions avec tous les acteurs impliqués dans la gestion au quotidien, la paix, la tranquillité dans la cité. Monsieur le Gouverneur sortant, Monsieur Mohamed Lamine Keita, cher frère, permettez de vous exprimer toute ma reconnaissance de tous les services rendus durant votre séjour et qui me donne l’assurance de prendre un bon départ », a fait savoir le nouveau patron de la région de N’zérékoré.

Cette cérémonie a pris fin par l’installation du contrôleur général de police dans son tout nouveau fauteuil par le substitut du procureur de la République près le tribunal de première de N’zérékoré.

L’officier de la police promet d’être à la hauteur des attentes placées en lui par le chef de l’État, le Colonel Mamady Doumbouya.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77