N’zérékoré : le préfet décidé à mettre fin au transport mixte

Le préfet de N’zérékoré, le colonel Sékou 15 Keita, s’est entretenu avec les responsables syndicaux auto et moto ainsi que des services de la sécurité routière le jeudi dans la salle de conférence de la préfecture.

Selon l’officier, cette rencontre était axée sur la réglementation du transport urbain et inter- urbain.

« Nous avions une réunion avec les syndicats auto et moto, les services de sécurité pour discuter de l’application stricte des règles édictées par le Haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction de la justice militaire concernant la surcharge et le transport de trop de charges hors gabarits dans la préfecture de N’zérékoré.

Vous vous souviendrez que tout récemment il y a eu un accident sur la route de Beyla avec le transport mixte bagages et passagers.

Donc eu égard à ces infractions, puisque nous sommes là pour la sécurité des populations et de leurs biens, nous avons décidé de faire une réunion avec toutes les parties prenantes. Et à la suite de cette rencontre, les décisions strictes ont été prises.

1-Dégager totalement les artères.

2- Interdire les transports mixtes et les surcharges en ville et en rase campagne » a expliqué le premier magistrat de la ville.

Poursuivant, l’officier menace de sévir contre les récalcitrants à la hauteur de leur forfaiture.

« Vous pouvez voir une moto avec 5 à 6 personnes. À partir d’aujourd’hui, cela est interdit. Quiconque sera pris dans ces pratiques, fera l’objet d’une poursuite judiciaire. Vous serez mis à la disposition de la police si c’est en ville; et si c’est en rase campagne, à la disposition de la gendarmerie routière pour toutes fins utiles, » menace le préfet, le Colonel Sékou 15 Keita.

Il faut le rappeler que tout récemment, la gendarmerie routière, à travers les nouvelles autorités du pays, a pris plusieurs mesures pour la réglementation de la circulation routière dans le pays. Il s’agit notamment, de l’interdiction des appels une fois au volant, la surcharge mais aussi le transport mixte.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré