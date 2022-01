N’zérékoré : le préfet présente ses vœux de nouvel an et appelle à lutter contre la corruption

Le préfet de N’zérékoré, Colonel Sékou 15 Keita a présenté ce mardi ses vœux de nouvel an à l’ensemble des cadres de la préfecture dont il en est le premier responsable. Cette cérémonie s’est tenue dans la salle de conférence de ladite préfecture en présence du maire de la commune urbaine, Moriba Albert Delamou ainsi que des partenaires au développement.

Dans son allocution, le premier magistrat de la préfecture en a profité pour inviter ses hôtes (les administrateurs) à lutter contre la corruption dans toute sa forme avant d’appeler les services de sécurité à veiller sur la protection des citoyens et leurs biens.

« J’ai toujours dit que nous sommes là pour la population et je vous recommande avec insistance, l’honnêteté, loyauté, le courage, esprit de décision et de discipline sans lesquelles aucune administration ne peut évoluer. Vous devrez être dans l’esprit supérieur de la nation et éviter la corruption. Parce que qui parle de gouvernance, doit éviter les ennemis de la bonne gouvernance qui sont : le népotisme, la corruption et l’incompétence. Notre objectif principal, c’est être utile à la population de N’zérékoré. Aux services de sécurité, je vous demande votre mission régalienne qui est la protection des personnes et leurs biens. Parce que qui parle de développement, parle de la sécurité, sans sécurité, il n’y a pas de développement. Donc nous comptons entièrement sur vous et je vous souhaite bonne et heureuse année. Que l’année 2022, soit pour nous tous, une année de réussite, d’entente, cohésion sociale et la santé dans le bonheur », a souhaité l’officier.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777