N’Zérékoré: le Premier ministre explique le bien-fondé de la délocalisation des conseils ministériel et interministériel

C’est une nouveauté dans le pays, les conseils des ministres et inteministériels se tiennent à l’intérieur du pays. Et c’est la capitale de la région forestière qui ouvre le bal.

Déjà, la plupart des ministres, y compris le Premier ministre, Chef du Gouvernement de la transition, Mohamed Beavogui sont rentrés.

Ce dimanche, à la suite d’une réunion préparatoire de la tenue de ces conseils, le Premier ministre, est revenu sur les raisons qui ont poussé les nouvelles autorités, (CNRD) a décidé ainsi.

« Pour mieux comprendre ce qui se passe ici, nous immerger dans les réalités de nos communautés, comprendre les difficultés qu’elles traversent, parler avec elles, voir leurs soucis et quelles sont leurs ambitions. Surtout nous aussi, à nous imprégner de ces réalités là, que nous avons déplacé le conseil. Une façon de mieux comprendre leur problème et chercher ensemble les solutions. Nous comprendrons aussi des difficultés de travail dans la région. Nous voulons aussi savoir l’ambition, l’aspiration et l’espoir de nos populations et connaître les conditions de travail de nos collègues, des institutions déconcentrées et décentralisées. La réalité n’est pas seulement à Conakry, mais elle est ici. La majeure partie de nos populations vivent en milieu rural. C’est elles qui nous nourrissent, c’est elles qui constituent le souci principal de la refondation », a fait savoir le Premier ministre.

Le conseil interministériel et le conseil ministériel doivent se tenir respectivement le mardi 24cet le jeudi 26 Mai 2022.

Déjà dans la ville, les citoyens de leur côté sont dans l’effervescence de cette nouveauté et comptent réserver un accueil des grands jours à la délégation.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré