N’zérékoré : le RPG Arc-en-ciel témoigne sa satisfaction à Nyakoye Gomou

Venu pour les campagnes présidentielles dans la capitale de la Guinée Forestière, pour l’élection du professeur Alpha Condé, pour le premier mandat de la 4ème République, Nyakoye Gomou, Directeur National Adjoint de la Pharmacie et du Médicament, vient de recevoir une distinction à titre exceptionnelle du RPG Arc-en-ciel, pour les efforts fournis.

En effet, après la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre, par la Cour constitutionnelle, les différentes structures du parti RPG Arc-en-ciel, ont tenue à faire des témoignages à certains des cadres et fils ressortissants de N’zérékoré qui ont mouillé le maillot pour cette victoire écrasante dès le premier tour du Professeur Alpha Condé.





C’est dans cette logique que le Directeur National Adjoint de la Pharmacie et du Médicament, le fils de Kobela, Nyakoye Gomou a reçu cette distinction exceptionnelle de la part du RPG Arc-en-ciel, à travers le collège des secrétaires généraux.



Revenant sur les raisons de cette distinction, Daouda Koulibaly, porte-parole du parti RPG Arc-en-ciel précise : « Vous savez, l’enjeu de cette élection était bien N’zérékoré. Et Monsieur Nyakoye Gomou a été un acteur majeur de cette victoire. Son apport a été inestimable, tant dans sa sous-préfecture (Kobela) que du côté de N’zérékoré centre. Son implication sur les plans matériels, financiers et humains a été de taille dans toutes les étapes du processus. C’est pour cette raison à l’unanimité des militants et responsables du parti à tous les niveaux ont jugé nécessaire de décerner ce témoignage à titre exceptionnel à Monsieur Nyakoye Gomou qui est un artisan de la victoire de son excellence professeur Alpha Condé, à N’zérékoré ».



A noter que cette distinction de Nyakoye Gomou, pour les services locaux et les sacrifices consentis pour la victoire du PRAC, lors des élections présidentielles du 18 octobre 2020, est accueillie au sein des militants comme le fruit du bon travail. Car, tout le monde est unanime, du travail abattu par ce fils du terroir.