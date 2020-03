N’zérékoré : les 20 mille litres de carburant saisis par les forces de l’ordre au cœur d’une rencontre

Où se trouvent les 20 mille litres de carburant saisis récemment par les forces de l’ordre des mains des détaillants ? C’est l’objet de la rencontre convoquée mardi dernier par le président régional de la chambre de commerce qui a regroupé tous les acteurs à savoir le directeur préfectoral du commerce, les responsables des hydrocarbures mais aussi les responsable de stations dans la préfecture de N’zérékoré, au sud du pays.

D’entrée, le président de la chambre régional du commerce a tout d’abord fustigé la procédure par laquelle ce carburant a été saisi.

« Les carburants ont été saisis dans les stations de la ville ici. Rien n’a été prouvé que les gens soient en train de faire sortir le carburant par la frontière. Mais est-ce que la ville de N’zérékoré est une frontière ? Dans les conditions normales, les gérants devraient être informés de cette saisine. Mais ce n’est pas au service de sécurité de saisir le carburant, nous ne sommes pas en guerre quand même. Moi en tant que président de la chambre régionale du commerce, je n’ai pas été informé. Si le camp est allé saisir à part, la gendarmerie et la police à part. Chacun est venu prendre sa part et envoyer, c’est plus que illégale», déplore Makan Camara.

Sur la situation des carburants saisis qui ne sont pas encore restitués et qui restent entre les mains des autorités, le président de la chambre régionale a précisé : « Moi, je pensais que c’était 12 bidons mais en ma grande surprise, j’apprends que le nombre de carburant saisi est de 25 mille 2000 litres, ce qui fait 252 millions de nos francs injustement retiré dans les mains des pauvres citoyens. Aujourd’hui, dans les 25 mille 200 litres, c’est 5000 mille 25 litres qui ont été restitués. On ne sait même pas à quel endroit se trouvent ces carburants. C’est-à-dire on ne sait pas si c’est au niveau de l’autorité régionale où préfectorale qui détient ces carburants qu’ils ont eux-mêmes saisis. Les 5000 et quelques litres-là, les commerçants m’ont dit qu’ils ont eu avec le président préfectoral de la chambre du commerce. Le commandant de zone m’a dit de son côté qu’il a remis tous les carburants qu’il détenait et qu’il a tout donné à Amaragbé Camara qui n’a pas réagi conformément à sa hiérarchie que je suis », a confié le président régional de la chambre du commerce très remonté.

Toutefois, il ajoute que la quantité restante du carburant des 20 mille litres sera restituée aux pauvres victimes. Il faut noter que la saisie de ces carburants par les services de sécurité est intervenue les 13, 14 et 15 du mois de février dernier, dans les stations service à N’zérékoré.

Les autorités avaient brandi comme argument que ce sont les gens qui voulaient exporter le carburant vers le Liberia où le prix avait connu une augmentation.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

