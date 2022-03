N’Zérékoré : Les acteurs de la paix réunis pour évaluer à mi-parcours le projet « Action concertée des jeunes leaders communautaires »

Ce projet est une initiative du gouvernement guinéen sur financement du fonds des nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée. Il est piloté par trois (3) agences du système des Nations Unies à savoir (OIM lead, UNFPA et HCDH).

L’objectif de ce deuxième Comité de pilotage qui s’est ouvert ce mardi 22 Mars dans un complexe hôtelier de la place, doit permettre aux principaux acteurs de faire une lecture globale des avancées obtenues dans la mise en œuvre des activités du projet et mettre l’occasion à profit pour faire des constats sur les progrès enregistrés convergents vers l’atteinte des résultats escomptés. Il sera également question de procéder si nécessaire à des analyses approfondies et apporter des orientations stratégiques (recadrage si nécessaire à 4 mois de la fin du temps imparti pour la mise œuvre des activités du projet), afin de donner une chance à l’atteinte des résultats stratégiques du projet.

Prenant la parole au nom du système des Nations Unies, Ana Fonseca est revenue sur le bienfondé de cette rencontre.

« Nous sommes là pour réfléchir sur les résultats qu’on a achevés ensemble dans le cadre de la concertation de la jeunesse. Un programme fait pour l’appui à la jeunesse, aux leaders jeunes communautaires. N’Zérékoré est une région très dynamique où il y a une jeunesse avec une énergie de créativité énorme qui a un rôle à jouer comme des agents de changement dans leurs communautés et pour le bien de celle-ci. Alors aujourd’hui, nous allons discuter autour de plusieurs résultats et nous programmer pour soutenir techniquement ces jeunes mais aussi les communautés. Il s’agit d’avoir des dialogues et à discuter des défis au niveau communautaire dans le cadre de la cohésion sociale », a indiqué la Cheffe de mission de l’OIM-GUINEE.

De son côté, le représentant du ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a salué la présence des jeunes dans la mise en œuvre de ce projet.

« Le constat le plus réconfortant et rassurant que je viens de faire à travers les différentes présentations est que les actions majeures de ce projet se réalisent avec l’implication des jeunes leaders communautaires qui sont à la fois, acteurs et victimes des violences enregistrées ou tensions sociales que les communautés de la Guinée forestière ont connu ces dix dernières années, obligeant de nombreux jeunes à opter pour l’immigration irrégulière », dira Damba Seny.

Représentant le Gouverneur de la région, Amara Kaba, quant à lui, a salué la réalisation de ce projet dans la région. Car selon lui, la région a été le théâtre de plusieurs violences inter communautaires. Par ailleurs, il a félicité les partenaires pour leurs implications dans l’instauration de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans la région qui est devenue un havre de paix.

Déjà, 1200 jeunes leaders communautaires sur la base d’une enquête et 360 jeunes ont été formés dans le cadre de la prévention des conflits mais aussi 14 structures ont été mises en place en faveur des jeunes.

Le projet est réalisé aujourd’hui à plus de 60%, ce qui a permis à la région d’être épargnée de plusieurs sources de conflits, notamment grâce à l’implication des jeunes leaders communautaires.

Dans les recommandations, le maire de la commune urbaine de N’Zérékoré, Moriba Albert Delamou a souhaité l’application stricte de la loi, ce qui selon lui pourrait contribuer davantage à réduire les sources de conflits.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’Zérékoré.

