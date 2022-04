N’zérékoré : les assises nationales démarrées avec moins d’engouement chez les populations

Les assises nationales ont été lancées ce mardi dans la ville de N’zérékoré. C’est l’enceinte de la maison des jeunes qui a servi de cadre à cette rencontre. En présidant le lancement de ces assises qui doivent durer 3 jours, Amara Kaba, secrétaire général des collectivités à la préfecture, a mis l’accent sur le bien fondé desdites assises nationales.

« Cette assise dont l’objectif principal est la réconciliation de tous les Guinéens, se veut participative, inclusive d’où la présence de toutes les sensibilités de notre préfecture. Face aux nombreux défis auxquels notre pays est confronté, ll revient à chacun et à tous d’avoir un esprit critique afin d’identifier avec discernement et modestie les maux qui gangrènent la vie de notre nation. Dire la vérité ne signifie guère d’écorcer sur la sensibilité des uns et des autres car, en se remémorant du passé récent de notre nation. Nous avons tous été bourreaux et victimes », a expliqué Amara Kaba.

De son côté, Amara Dioubaté, le président régional de la société civile qui a eu l’estime de piloter ces assises est revenu sur les mécanismes afin de permettre de résoudre les différends entre les populations.

« Le comité national des assises (CNA) procède à une concertation ouverte à toutes les populations. Cette concertation a pour but d’ouvrir un dialogue sincère pour la recherche de la vérité. C’est-à-dire connaitre ce qui s’est réellement passé, ce que vous avez subi, qui a fait quoi, à qui, pourquoi, et comment on peut renouer avec la cohabitation pacifique ? Le but donc de notre travail est recueillir vos avis en vue de trouver des solutions dans l’intérêt de toutes les communautés qui vivent en Guinée », précise Amara Diabaté.

Dans la ville, nombreux sont des citoyens qui n’étaient pas informés du lancement des assises ce mardi. « Je pense que la communication a manqué. Moi je n’étais pas informé. Et c’est à travers vous que je m’informe. Les assises c’est pour nous et surtout les victimes des affrontements. Moi j’ai perdu 4 de mes parents en 2013. Mais comment je peux pardonner si je ne suis pas au courant de la tenue de cette assise ? Je pense que la commission doit revoir sa feuille de route », a fait remarquer un citoyen.

En tout cas ce premier jour n’a pas connu aussi de forte affluence qu’on pouvait s’y attendre.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré