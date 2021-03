N’zérékoré : les audiences criminelles du 22 mars renvoyées

Démarrées le jeudi dernier, les audiences criminelles des 42 personnes arrêtées lors des violences du double scrutin qui ont fait des dizaines de morts viennent d’être à nouveau renvoyées par le tribunal de première instance de N’zérékoré sous la demande des avocats de la défense.

Selon le pool d’avocats en charge de la défense, c’est une instruction qu’il a réussi des bâtonniers d’avocat à Conakry dont il relève. Un renvoi qui va selon eux, permette aux autres avocats de prendre part aux audiences.

Une demande finalement acceptée par le président. Pour Me Michel Siba kolié, un des avocats de la défense, ce renvoi est une démarche logique pour la manifestation de toute la vérité dans cette affaire.

« Nous nous avons soulevé les exceptions et ces exceptions ont été suivie à la lettre par le président. Vous savez que tous les avocats ne sont pas présent, c’est pourquoi nous avons réussi l’ordre de nos bâtonniers pour que le jugement soit renvoyé à une quinzaine et tous les avocats soient présents ce jour dans la salle. La justice n’est pas une course de vitesse. La première fois çà été renvoyé pour une cause noble. Pour juger quelqu’un en matière criminelle, l’accusé doit recevoir d’abord ce qu’on appelle l’ordonnance de renvoi. Et le parquet n’avait pas fait, c’est pourquoi elle avait renvoyée », explique l’avocat.

Pour rappel, lors des violences électorales du 22, 23 mars 2019, la ville de N’zérékoré a enregistré plusieurs morts, des pillages des biens publics, des lieux de cultes saccagés et attaqués. Ce sont donc au total 42 personne qui ont été arrêtées et transférées à la maison centrale de Kankan accusés étant d’être responsables où complice ces violences meurtrières.

Tout récemment, 35 d’entre eux avaient bénéficié d’une liberté provisoire. Mais, tous les 42 seront entendues et situer sur leurs sorts lors des audiences.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621941777