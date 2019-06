N’zérékoré : les auteurs de violences condamnés

C’est sous une haute surveillance policière que cette audience correctionnelle a démarré mercredi devant les parents des accusés fortement mobilisés.

Ce sont les avocats Pépé Kolomou, Félix Mathos et le bouillant Salif Béavogui qui ont pris la défense des prévenus, poursuivis pour attroupement illégal, troubles à l’ordre public, port illégal d’armes légères (calibre 12), tentative de vols et vandalisme de biens privés lors de marché avortée des membres du FNDC opposés à une nouvelle Constitution.

À tour de rôle, les prévenus ont nié en bloc les charges pour lesquelles ils sont poursuivis.

Mamady Keita, âgé de 19 ans a été arrêté à Gonia déclare que c’est en cours de route qu’il a été écroué par par les forces de l’ordre.

Un autre accusé dans le quartier Gonia pour détention illégale d’arme a nié les faits. Kalilou Kanté a expliqué que l’arme en question était à terre et que ça aurait été jetée par un inconnu.

Maître Salifou Beavogui, affirme que ses clients ont été arrêtés et détenus illégalement en prison.

Du côté du parquet, le procureur Sidiki Kanté pense que les accusés sont bel et bien coupables des faits qui leur sont reprochés. Pour lui, toutes les personnes arrêtées ont reconnu devant les services d’investigation judiciaires leur implication.

Pour la sanction, le parquet a requis 1 ans de prison assortis de sursis contre 24 personnes.

Lors de leurs plaidoiries, les avocats de la défense notamment maitre Salifou Béavogui a accusé le procureur de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis des propos tenus par les autorités locales qui, sont selon lui, sont les seuls responsables des violences survenues dans la cité. Il a tout de même souhaité que la vérité soit dite par le président du tribunal, avant de crier la victoire pour ses clients.

Le président de la Cour a ordonné la suspension de l’audience pour la sentence de ce jeudi.

C’est donc ce jeudi que le président Daman a rendu la sentence.

Au nombre de 22 dont Abdoulaye Diallo, Matthieu Kamano, Mamadou Moustapha Baldé, Souleymane Sow, Hamidou Barry, Ousmane Mohamed Keita ont été relaxés pour délits non constitués.

Quant aux prévenus Abdourahamane Baldé, Alassane Thiam, Tibou Barry, Sory Haba, Mamadou Oury Diallo et Mamadou Alpha Baldé ont été déclarés coupables de participation à un attroupement et condamnés à 3 mois d’emprisonnement assortis de sursis et à 50 000 fg d’amende chacun.

Pour la répression, le tribunal a déclaré 8 coupables dont Mohamed Konaté, Daouda Camara de vols et de destruction de biens privés. Il les a condamnés à 4 mois d’emprisonnement assortis de sursis et une amende de 50000 FG chacun et 3 autres personnes ont été déclarées coupables du délit de trouble à l’ordre public, violence et menace. Ils ont également été condamnés à 4 mois d’emprisonnement assortis de sursis et une amende de 500000 chacun.

Détenus pour détention illicite d’armes légères et petit calibre et munitions, les nommés Kalou Kanté et Bandjan Condé ont été condamnés à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 500000 chacun.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré