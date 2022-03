N’Zérékoré : les élèves de l’ENI protestent contre le retard du paiement de leurs primes et le manque d’encadreurs

Les élèves de l’école normale des instituteurs (ENI) de N’Zérékoré ont à travers une protestation, interpellés leurs responsables sur le retard dans le paiement de leurs primes, le manque d’encadreurs et de l’eau dans leur école.

Ces élèves ont érigé des barricades à toutes les issues de l’établissement pour se faire entendre.

Le porte-parole des protestataires, Ibrahima Sory Camara est revenu sur le bien-fondé de leur manifestation.

« C’est pour revendiquer nos droits et tirer l’attention du ministère de tutelle des situations auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés dont : l’irrégularité des enseignants. Il y a de cela cinq mois qu’on étudie pas normalement. Et en plus, nous n’avons pas d’eau. On nous oblige d’acheter des brochures même si on n’a pas d’argent. Nos parents sont pauvres on a rien et jusqu’à présent, nous ne sommes pas payés. On nous considère comme des moutons à l’ENI de N’Zérékoré. Ils ont payé nos amis des Universités. Ils considèrent nos amis des universités plus que nous. Ceux-là, ont déjà reçu leurs primes il y a de cela deux mois. Mais nous, nous ne sommes pas entrés en possession de notre dû jusqu’à présent. Durant les cinq mois d’études, on a rien fait de concret sauf la souffrance.

On décide donc de ne pas suivre les cours jusqu’à nouvel ordre. Pour le moment, le mot d’ordre de grève, c’est jusqu’à trois jours. D’ici là, on veut entendre quelque chose de concret pour nous soulager si non… », a expliqué Ibrahima Sory Camara.

Les responsables de l’école nationale des instituteurs de N’Zérékoré n’ont pas voulu s’exprimer sur la protestation des élèves.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’Zérékoré.

Tél :621-94-17-77.