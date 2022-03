N’Zérékoré : les enseignants prennent d’assaut la DPE pour exprimer leur mécontentement. Les enseignants contractuels de la préfecture de N’Zérékoré, au sud du pays ont battu le pavé ce lundi, 07 mars pour exiger leur intégration à la fonction publique sans passer par un concours de recrutement. Très tôt ce matin, ils ont envahi la cour de la direction préfectorale de l’éducation (DPE) pour se faire entendre. Ils scandaient plusieurs slogans dont « 5 ans c’est trop, 10 ans ça suffit ». En prenant la parole devant les responsables de l’éducation et ses camarades massivement mobilisés, Moriba Doualamou, le Coordinateur précise : « Cette manifestation n’est pas la première en République de Guinée, elle est nationale. De Conakry, elle se terminera à Yomou. Depuis très longtemps, nous avons été appelé sous le drapeau guinéen, pour défendre l’honneur de la patrie. Après plusieurs années, les autorités d’alors avaient pris l’engagement de nous engager à la fonction publique sans concours. Nous avons servi jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous continuons à servir l’école guinéenne. Depuis belle lurette, nos autorités se sentent un peu sourdes à notre réclamation, raison pour laquelle, nous avons fait le déplacement pour venir les expliquer le bien fondé de notre refus d’aller en classe. Aujourd’hui, aucune raison, aucune preuve ne peut nous envoyer à aller au concours. Il y a un adage qui dit : le plus souvent, on reconnaît le bon maçon au pied du mur. Nous avons fait toutes les expériences, c’était devant eux, à leurs présences, nous avons été soumis à des test, nous avons servi l’école guinéenne. Donc, l’Etat ne peut pas nous dire de passer par le concours. Il y a certains d’entre nous qui ont fait dix ans, d’autres, cinq ans ainsi de suite. Surtout, nous avons les vieux souvenirs des concours passés dans notre pays. Le concours est égal à « Négocier ». Nous n’allons pas nous limiter à mi-chemin. C’est notre intégration à la fonction publique sans concours. Depuis le mardi passé, tous les enseignants contractuels ont été appelés par la coordination nationale d’abandonner les classes. C’est une réalité à Nzérékoré et nous veillons là-dessus », a indiqué l’enseignant. Par ailleurs, il précise que le mouvement continuera tant que leur revendication n’est pas prise en compte par le département. Pour rappel, le Ministre de l’enseignement pré-universitaire, lors de son passage avait indiqué que la seule voie d’accéder à la fonction publique est le concours.



Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’Zérékoré. Tél : 621-94-17-77.