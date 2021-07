N’zérékoré : les forces de défense et de sécurité épinglées dans le rapport d’une ONG

Dans le cadre du renforcement de la paix et du respect des droits humains en Guinée en général et en particulier dans la région de N’zérékoré, la fondation OSIWA, à travers l’ONG ‘’Observatoire citoyen pour la justice et la paix’’ a réuni dans un complexe hôtelier de la place ce jeudi 15 juillet 2021, les autorités communales, administratives, les chefs de quartier et les secrétaires généraux, les présidentes des femmes, les acteurs de la société civile, les leaders religieux et les médias de la place pour la présentation du rapport d’enquête sur les mécanismes de promotion de la cohésion sociale, de la culture de la paix dans la région de N’zérékoré.

Pour la circonstance, Emmanuel Fassou Sagno, Coordinateur national de l’ONG ‘’Observatoire citoyen pour la justice et la paix’’, est revenu sur quelques contenus de cette enquête.

« Il y a eu des arrestations arbitraires et tant d’autres éléments qui sont aussi des éléments importants qui ont été signalés. Il y a aussi des violations faites aux femmes. Des filles ont été violées, des femmes ont été violentées. Donc, ce sont des éléments que nous avons pu répertorier dans cette enquête pour permettre de situer les responsabilités. »

Poursuivant, notre interlocuteur a souligné l’inactivité de la justice à N’zérékoré qui ne jouerait pas son rôle.

« L’enquête a montré que le fait que la justice ne joue pas son rôle pleinement, on pourrait à ce niveau renforcer les capacités de la justice pour que justice soit faite. Quand il y a des violences à N’zérékoré et s’il y a lieu de conduire un processus de justice transitionnel de réconciliation dans la préfecture de N’zérékoré, il faut que les leaders religieux puissent conduire cela, qu’il y ait des réparations et des garanties de non répétition », indique l’activiste.

La présentation de ce rapport a été suivi par le lancement du projet d’appui à la cohésion sociale dans la région de N’zérékoré et de Mamou qui sera piloté par l’observatoire citoyen pour la justice et la paix sur financement de la fondation OSIWA.

Selon Fassou Sagno, cet autre projet est né à la suite d’une enquête qu’ils ont menée sur les violences faites dans la préfecture, il y a au moins 10 ans. Une solution, selon lui, qui pourra contribuer aux mécanismes de consolidation de la paix dans la préfecture de N’zérékoré.

Présent sur les lieux, les autorités locales ont, de leur côté, salué ces démarches qui visent selon elles à renforcer la cohésion sociale.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

Tel: 621-94-17-77.