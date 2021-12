N’zérékoré : les militants du RPG sommés de quitter leur siège par les services de sécurité

Les militants du RPG ARC-EN-CIEL, ex-parti au pouvoir se sont réunis ce samedi à N’zérékoré, principale ville ai sud de la Guinée, dans leur siège à Kpama1 pour exiger des nouvelles autorités la libération immédiate et sans condition de l’ex-président Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier par les forces spéciales. Mais, à 10h 50, le moment où le porte porte-parole Mory Moka Kaba s’apprêtait à lire la déclaration, des agents de la sécurité qui sont venus dans un pickup ont fait irruption dans la salle, et demandé de quitter le lieux sans aucune violence.



Mais malgré, ces militants et sympathisants apparemment très engagées scandaient des slogans comme, » libérez Alpha Condé « . Ils ont procédé à la lecture de leur déclaration sur la route à quelques mètres du siège.

« La rencontre de ce matin, s’inscrit dans la dynamique de la libération du président Alpha Condé. Le RPG ARC-en_Ciel et ses partis alliés soucieux de la paix dans notre pays, a observé cette réalité sans aucune protestation des rues dans la capitale et dans tout le pays, mais fort malheureusement nous avons constaté malgré cet esprit qui a toujours caractérisé le RPG ARC-en-Ciel et ses alliés, leur champion le professeur Alpha Condé est toujours privé de ses droits. C’est pour cette raison que nous demandons au président de la transition, la libération sans condition et sans délai du professeur Alpha Condé. Le front National pour la libération du professeur Alpha Condé (FONAL-PRAC) remercie tous les membres, les militants et sympathisants du RPG ARC-en-Ciel et ses partis alliés et les exhorte à resserrer les rangs jusqu’à la libération du président Alpha Condé, ».

Il faut par ailleurs noter qu’aucune arrestation n’a été faite par les forces de l’ordre.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

