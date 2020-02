N’zérékoré : les ministres Frédéric Loua et Papa Koly présentent le candidat uninominal du RPG aux électeurs

En séjour de travail depuis quelques jours dans la région administrative de N’zérékoré, la délégation ministérielle composée des ministres Frédéric Loua, Elhadj Papa Koly Kourouma, Nyankoye Lamah et Dr Rémy Lamah continue d’agir en faveur des paisibles populations de cette région.

Après avoir rencontré la semaine dernière avec les différentes communautés dans le cadre du maintient de la paix et de la quiétude sociale, ladite délégation a procédé ce lundi, 10 février, au lancement officiel de la campagne du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) pour les élections législatives prévues le 1er mars prochain.

A cette occasion, les ministres Frédéric Loua des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime et Elhadj Papa Koly Kourouma de l’Hydraulique et de l’Assainissement ont officiellement présenté le candidat du RPG Arc-en-ciel au scrutin uninominal de N’zérékoré, M. Zoupé Zogbélémou aux électeurs de la localité.

C’est après cette présentation que la délégation s’est dirigée au centre ville où elle a inauguré quelques chantiers réalisés dans le cadre de l’agence nationale pour le financement des collectivités (ANAFIC).

Youssouf Keita