N’zérékoré : les partisans d’Alpha Condé célèbrent sa victoire, 44 bœufs seront immolés, ce lundi

Si la confirmation de l’élection du président Alpha Condé qui brigue le premier mandat de la quatrième république n’a pas été célébrée hier, ce dimanche, la ville présente une autre physionomie.

Partout, les partisans du parti au pouvoir sont réunis un peu partout pour célébrer cette victoire. De Gonia en passant par Boiro, au siège du Mouvement “Alpha Puisanci” parrainé par Amadou Damaro Camara (président de l’Assemblée nationale) et le quartier commercial, c’est une fête immense.

Présent dans la région forestière depuis quelques mois, Colonel Moussa Tiégboro Camara en compagnie du commandant de Zone et plusieurs autorités sécuritaires et civiles ont été invités à prendre part aux côtés des jeunes du parti au pouvoir à un barbecue au quartier commercial.

Dans la ville, ce sont des centaines de bœufs qui ont été immolés pour célébrer cette victoire. Déjà, une grande mobilisation est prévue ce lundi, à partir de 9 heures au carrefour de Dorota pour encore célébrer cette victoire du champion du RPG qui sera suivie par l’immolation de 44 bœufs.

Interrogé par notre rédaction, Razza Kourouma du mouvement “Alpha Puissanci” et son vice-président Mohamed chérif ont donné les couleurs de cette mobilisation.

« Demain lundi, toute la population, sympathisants et militants du RPG sont invités à prendre part à une gigantesque mobilisation dont le point de départ est prévu au Carrefour de Dorota. Nous invitons l’ensemble de la population à se mobiliser pour répondre à ce rendez-vous qui témoigne notre joie à cette brillante victoire de notre candidat. La forêt a joué un grand rôle à travers la confiance qu’elle a porté au président Alpha Condé. Et ça, ça mérite d’être célébrée. Par la même occasion, nous allons immoler 44 bœufs comme sacrifice. Après le carnaval, la fête continuera à notre siège où toutes les autorités locales et politiques seront invitées à célébrer cette victoire qui est dédiée au peuple de Guinée. »

« Le mouvement ‘’Alpha Puisanci” a participé à l’ensemble du processus. Ce, grâce à notre parrain, le président de l’Assemblée nationale Amadou Camara qui nous soutient moralement et financièrement pour le rayonnement du RPG dans la région », a confie Mohamed chérif.

Pour terminer, le vice-président a appelé les Guinéens à se donner la main pour aider le président élu dans l’atteinte des nombreux défis qui l’attendent le pays pendant les 6 années à venir.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré