N’zérékoré : les partisans de Moussa Dadis dans la ferveur de son retour

A N’zérékoré, la principale ville au sud de la Guinée, la nouvelle de l’arrivée du Commandant Moussa Dadis Camara crée de la joie et de l’ambiance chez ses sympathisants.Le président du CNDD sera à Conakry ce mercredi après avoir obtenu des nouvelles autorités du pays l’autorisation de rentrer chez lui.

À N’zérékoré, son arrivée est annoncée pour le 26 de ce mois. Mais pendant ce temps, ses soutiens sont dans la ferveur de son retour au pays après plus de 10 ans d’exil au Burkina Faso.

« C’est un rêve qui se réalise enfin grâce au Colonel Mamadi Doumbouya à qui nous restons reconnaissants.Je ne voulais pas mourir sans le voir. Tous les Guinéens ont le droit de vivre ici. C’est un patriote Moussa Dadis Camara et il mérite considération dans ce pays. Nous sommes vraiment impatients de le revoir dans sa ville.Je suis contente plus que le mot de revoir notre fils », indique une vieille femme.

Dans la ville, celui qui a présidé aux destinées de la Guinée et du CNDD, avant de recevoir une balle de son aide doit bénéficier d’un accueil des grands jours dans la région. Déjà, une commission mise en place pour sa réception est sur le terrain.Cette commission est présidée par le très influent Fassou Goumou secondé par Attanas Kourouma.

« Vous le constatez vous-même que les travaux sont bouclés ici dans sa résidence. Et sur le terrain, une équipe sillonne déjà toutes les localités pour la mobilisation. Et nous souhaitons que cela se passe dans les meilleures conditions. Parce qu’il faut mettre de l’ordre pour l’accueillir puisque c’est un jour qui était tant attendu par les populations de N’zérékoré. Le problème de Moussa Dadis concerne tous les Guinéens parce qu’il a été utile pour tous les Guinéens sans distinction. Ce sont toutes les communautés de la région qui veulent lui réserver un accueil digne de son rang. En tout cas, la ville est dans la joie de le revoir. Et cela, nous disons merci au CNRD et particulièrement au Colonel Mamadi Doumbouya, » a expliqué Fassou Goumou.En ce qui concerne la fameuse affaire du 28 dans laquelle il est inculpé par la justice guinéenne, les partisans de Moussa Dadis Camara se disent bien favorables à la tenue rapide de ce procès pour blanchir le numéro 1 du CNDD.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

