N’zérékoré : les prix des articles flambent à la suite de la hausse du prix du carburant

Après l’augmentation du prix du carburant à la pompe en Guinée, les denrées de première nécessité se vendent de plus en plus cher dans le marché de N’zérékoré, principale agglomération de la Guinée forestière.

Le prix de la mesure du riz local se négocie entre 8.000 FG et 9.000 FG. Le prix du sac de riz importé varie de 350 mille à 390 mille. A cela s’ajoutent aussi les condiments, dont l’oignon, le cube Maggi, le poivre ou encore le bidon d’huile rouge qui se négocie jusqu’à 230 mille. Fatoumata Condé venue faire des achats est embarrassée par ce constat. « Ce que le mari donne ne peut pas suffire avec la flambée des prix. Le riz est cher. On nous parle de 9 mille le kilo. Avec 30 mille francs guinéens, c’est difficile. Les commerçants ne parlent que de la hausse du carburant. Même le prix du sel et celui de l’oignon ont changé. Il faut que le gouvernement pense à nous les pauvres dans ce pays. C’est vraiment difficile. Les commerçants font ce qu’ils veulent parce qu’ils ne sont pas contrôlés par les autorités. Si le gouvernement augmente 2.000 francs sur le carburant, eux, ils augmentent 10.000 », se lamente-t-elle.

Jacqueline Koïvogui, une autre dame, dit avoir la même inquiétude par rapport à la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché. « Les petits poissons comme ça, on nous parle de 6000 mille et l’autre là 10000 mille. Où allons-nous? Le kilogramme de viande aujourd’hui est à 50 mille, si tu veux la chair. Tout ça, c’est parce que le gouvernement ne pense pas au peuple. C’est nous qui sommes au marché qui sentons la cherté des prix. Les épouses des ministres et des hauts cadres ne font pas face aux mêmes difficultés que nous », a confié la femme.

Le prix du sac de farine n’échappe pas à ce phénomène. Et déjà ça murmure qu’il y aurait bientôt une augmentation du prix de la miche de pain.

Mais selon notre constat, ce n’est pas seulement les articles destinés à la consommation qui ont connu des changements de prix. Un sac de ciment par exemple est vendu aujourd’hui à 93500 francs guinéens. Les commerçants, à tous les nouveaux, justifient cette hausse des prix par le réajustement du prix du carburant à la pompe. Mais certains observateurs pensent que ces derniers profitent plutôt de cette situation pour fixer de façon fantaisiste et injustifiable les prix de leurs marchandises, au grand dam des consommateurs qui n’ont que leurs yeux pour pleurer.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

