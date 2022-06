N’zérékoré : les travailleurs de la forêt forte manifestent pour exiger l’amélioration de leur condition de vie

Très tôt dans la matinée d’hier lundi, les employés de la société forêt forte sise à Niampara, dans la sous-préfecture de Samoé à une vingtaine de kilomètres de N’zérékoré, au sud du pays ont battu le pavé pour exiger entre autres le départ du directeur général, Jean Marie mais aussi l’augmentation de leur salaire.

« On a fait deux ans voir 3 ans ici, mais on n’a pas de tenue ni de chaussures. Et l’augmentation a été évoquée au niveau national, mais ça n’a pas été fait. Avant-hier nous étions au réunion et Jean Marie Petit a dit qu’il ne procédera pas à une augmentation. Maintenant nous on a pris notre décision. On ne veut plus de lui et il doit quitter. J’ai fait 10 ans ici. Si j’avais mon bulletin, j’allais te montrer. Mon salaire ne dépasse pas 1million fg », a expliqué Ibrahima Sory Camara.

De son côté, le syndicat a réussi à demander aux syndiqués de rentrer à la maison afin de trouver une solution aux revendications.

« Donc voilà ce que nous nous décidons, j’ai demandé à ce qu’on soit sur un seul point. D’autres disent que Jean Marie doit partir et certains aussi exigent l’augmentation du salaire. Nous sommes venus pour chercher de l’argent pour faire face à nos problèmes. C’est pourquoi nous voulons être concentrés sur l’augmentation de notre salaire. Puisque les travailleurs nous ont donné le mandat en tant que syndicat. Je leur demande alors de rester derrière nous afin de trouver une solution. Le syndicat n’a pas de salaire, il n’a pas de prime. Notre prime, c’est les travailleurs. Lorsque nous sommes respectés par les employés ont devient grand. Donc rentrer comme on a décidé ensemble. Nous allons négocier. Après la négociation, on va vous appeler pour une assemblée ici et on fera le compte rendu. Mais Il ne faudrait pas que d’autres partent à droite pendant que nous partons en gauche. Comme s’il y a lieu de suspendre ou de poursuivre », a indiqué Duoma Doré Syndicat.

Amara Souza Soumaoro Correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77