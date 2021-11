N’zérékoré : les victimes de l’incendie au grand marché réunis en collectif pour demander assistance

Le vaste incendie survenu le 23 octobre dernier, au grand marché de N’zérékoré a fait à peu près 10 milliards de francs guinéens de pertes enregistrés, selon le rapport définitif de la commission de recensement du drame.

Deux semaines après, les victimes de cet incendie se sont réunies en association ce jeudi dans la salle de réunion de la chambre régionale du commerce pour demander de l’aide aux personnes de bonne volonté et au gouvernement qui a déjà réussi la copie des pertes.

Pour mener cette initiative, ce collectif composé uniquement des victimes a ouvert un compte bancaire. Une façon selon eux, de sécuriser les aides qu’ils bénéficieront.

« On demande à tout le monde de nous aider pour qu’on gagne ce qu’on n’a perdu, car nous avons trop perdu. Les personnes de bonne volonté ont commencé déjà comme la chambre régionale de commerce qui ne cesse de nous secourir. On remercie beaucoup la chambre régionale du commerce de qu’elle fait pour nous. On n’a entendu il y a les gens qui donnent de l’argent mais rien n’est tombé pour le moment dans nos mains. Nous sommes sur le choc et on souffre beaucoup. Ils n’ont qu’à nous venir en aide », plaide Raymond Onivogui, président du collectif.

Pour sa part, le président de la chambre régionale de commerce, Makan Camara a lancé un appel aux opérateurs économiques de venir aux chevets des victimes en ce moment difficile. Il s’est par ailleurs réjouit de la démarche des victimes en ouvrant un compte.

« On veut que l’argent qui va sortir arrive à destination. C’est-à-dire dans les mains de ces victimes. Je demande à tout le monde de contribuer pour venir au secours des sinistrés. Car chacun doit faire quelque chose. Dès demain, on ouvrira un compte bancaire pour les fonds qui seront collectés. C’est comme çà que s’est passé dans certaines préfectures où les victimes n’ont pas réussi les assistances. Je ne veux pas que cela se passe ici. Mais dans ma région, ça ne se passera comme ça. Personne ne va toucher à cet argent. Personne ne va gérer ces fonds, car je ne veux aucune mafia dans cette affaire. Le comité de recensement des victimes qu’on n’avait mis en place a fait son travail et c’est terminé. On a donc plus besoin d’eux dans la gestion des fonds. Je demande aux opérateurs économiques des autres préfectures de la région de contribuer pour venir au secours de leurs amis », a demandé Makan Camara.

Déjà, certaines structures dont les conducteurs de taxi-motos et la chambre régionale du commerce ont donné le coup d’envoi en venant aux secours des victimes.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

