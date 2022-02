N’zérékoré: l’imam qui a donné 100 coups de fouet à la fille qui a avoué le « péché de chair » jeté en prison

A N’zérékoré, au sud de la Guinée, l’imam de la mosquée Angola Soumaila Sanoh qui a administré 100 coups de fouet à la jeune dame qui était venue d’elle-même pour se confesser après avoir eu des rapports sexuels hors mariage avec un homme a été arrêté ce jeudi par la police.

Pour recouper l’information, nous avons joint également le procureur près le tribunal de première instance qui a confirmé la nouvelle.

« Il est déféré. Le jugement, c’est pour le mercredi. Il lui est reproché coups et blessures volontaires, violence volontaire et voie de faite », a indiqué le procureur.

A la question de savoir, si c’est la jeune dame qui a porté plainte, le magistrat répond : « Non, c’est moi qui ai porté plainte. La jeune dame on l’a pas retrouvée jusqu’à présent. Donc, on est en train de faire la procédure. Si elle réapparaît ou pas, nous on fera notre travail, » a laissé entendre le procureur.

Une arrestation que les adeptes de l’imam disent ne pas comprendre. Car, selon eux, c’est la jeune qui serait venue d’elle-même pour se confesser.

» Depuis le matin, notre imam a été arrêté et conduit au commissariat central. Nous sommes vraiment touchés par cet acte de la part des autorités. La fille n’a pas été obligée elle est venue d’elle-même parce qu’elle a regretté ce qu’elle a fait. Nous ne comprenons pas la décision de l’arrestation de notre imam. Il n’a fait qu’appliquer la loi divine sur la fidèle qui était venue se racheter et se rapprocher de Dieu. Nous demandons la libération de notre imam, » a fait savoir Moussa Camara.

Au niveau du secrétariat général des affaires religieuses, Elhadj Amadou Soumaoro qui n’avait pas condamné l’acte de l’imam dit apprendre également la nouvelle à travers les gens.

« J’ai été informé par des personnes que l’imam a été arrêté. Mais, moi j’avais un décès aujourd’hui. C’est là-bas où j’ai passé tout mon temps. Mais je vais vous revenir pour les précisions », a promis Elhadj Amadou Soumaoro.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

