N’Zérékoré : l’insécurité au cœur d’une rencontre convoquée par le Gouverneur

Malgré la condamnation récente des groupes de gangs par le tribunal de première instance de N’Zérékoré, à des peines allant de 7ans à la perpétuité, l’insécurité persiste dans la Ville.

Pour remédier au problème, le gouverneur de la région administrative de N’Zérékoré, le Général à la retraite, Mohamed Lamine Keita a invité lors d’une rencontre tenue ce Mardi, 8 février, les élus locaux et les services de sécurité à se pencher sur la problématique de l’insécurité qui refait surface.



Dans les différentes interventions des élus locaux, l’accent a été mis sur l’existence des points de consommation de drogue qui occasionne selon eux, plusieurs infractions. Ils ont par la suite évoqué des cas d’attaques à main armée dans les quartiers Horoya, Belle vue et N’yen.

Ils ont par ailleurs souhaité la redynamisation des comités de surveillance au sein des quartiers tout en sollicitant au maire de doter les jeunes qui font la patrouille nocturne de torches et piles.

Prenant la parole pour la circonstance, le maire de la commune, a promis de faire face aux doléances posées par les chefs de quartiers avant de revenir sur quelques cas d’insécurité.

« Les patrouilleurs doivent avoir les badges signés par la commune. Nous ferons de notre mieux pour qu’ils soient dotés de matériels comme ils l’ont souhaité. Depuis que nous avions mis ce dispositif en place, ça a porté fruit. Mais tout récemment, nous constatons la recrudescence des cas de vols dans la commune. Les hors la loi sèment la terreur avec des armes blanches et même avec des armes de guerre. Ils défoncent les maisons du paisible citoyen. C’est d’ailleurs le cas à Gbangana tout dernièrement où un militaire qui a tiré en l’air a été interpellé. Et là-bas également, les gens sont venus à bord d’un Pickup et défoncer le bar d’une dame. C’est ainsi que la dame a crié au voleur! C’est comme ça que le jeune militaire qui était sur les lieux a compris et a fait des tirs de sommation en l’air. C’est ce qui a de justesse sauvé cette dame. C’est pourquoi nous nous sommes dit qu’il faut prendre les dispositions avec les services de sécurité et élus locaux », a indiqué Moriba Albert Delamou.

Partant de ce constat dans la Ville, le gouverneur de la région qui a présidé cette rencontre, a invité la population à une franche collaboration avec les services de sécurité afin d’arrêter les malfrats.

« C’est pourquoi nous avons convoqué les élus locaux qui doivent donner les informations sur ces malfrats qui vivent dans nos quartiers et qui continuent à semer la terreur. Partout dans le monde entier, ça se passe comme ça. C’est de la base que les informations viennent pour que les services de sécurité puissent agir. Il faut que la population de N’Zérékoré dorme dans la paix et la tranquillité. Il y aura les lignes évidemment et les résultats seront donnés sur le terrain. Bien que le tribunal ait condamné beaucoup de ces grands bandits mais c’est insuffisant parce qu’il y a d’autres qui sont encore dans des quartiers. C’est pourquoi nous insistons auprès de la population de nous fournir des informations pour leur sécurité », a fait savoir le général à la retraite, Mohamed Lamine Keita.

Il faut rappeler que depuis le début de l’année à maintenant, plusieurs magasins et boutiques ont été la cible des malfrats qui ont emporté plus de 100 Millions de nos francs. Et à Cela s’ajoutent les attaques récentes à main armée dans les quartiers Horoya et N’yen.

Amara Souza Soumaoro Correspondant, à N’Zérékoré.

Tél : 621-94-17-77.