N’zérékoré : l’interdiction des prières nocturnes collectives diversement commentée

L’interdiction des prières nocturnes dans les mosquées durant les dix derniers jours du mois de ramadan sur l’ensemble du territoire national par le secrétaire général des affaires religieuses n’est pas du goût de plusieurs fidèles musulmans, dans la commune urbaine de N’zérékoré, au sud du pays.

« L’année passée, nous avions été contraints de prier à la maison à cause des mesures sanitaires. Cette fois-ci, on s’attendait quand même à faire la prière comme on a déjà commencé. Mais je pense que les mesures sanitaires dont le port des bavettes, la distanciation sociale devraient être respectées et nous laisser prier. Nos bénédictions collectives pourraient bien aider le pays à s’en passer de la pandémie. En tout cas, je n’ai pas personnellement aimé la décision », dira Kalil Camara.

Même réaction chez Mohamed Diallo. « La ligue islamique devrait bien réfléchir en tenant compte des villes du pays où la maladie sévit. Chez nous par exemple ici à N’zérékoré, il y a eu moins de cas de covid-19. Dans les autres villes, la prière devrait continuer. Mais malheureusement, ce sont les décideurs. On ne peut rien, sauf de les suivre » indique ce fidèle.

Contrairement à ses prédécesseurs, N’faly Keita, pense que toute décision prise par les chefs religieux va dans l’intérêt supérieur des citoyens.

« On se souvient bien l’année passée à cause de la même maladie même (Nafila) a été interdite. Si c’est pour freiner la propagation de la pandémie, moi je ne vois pas du mal. Il faut accepter ce qui est décidé par les autorités religieuses. Si tu ne prie pas à la mosquée, tu peux le faire à la maison. Moi je ne peux qu’inviter les fidèles musulmans à observer cette mesure. »

Du côté du secrétaire préfectoral des affaires religieuses, par la voix d’Elhadj Amadou Soumaoro, « toutes les dispositions sont prises pour le respect strict de cette décision. Les imams quant à eux, sont déjà informés à cet effet. »

La ville de N’zérékoré, a déjà enregistré plusieurs dizaines de cas positifs au nouveau coronavirus depuis son apparition dans le pays.Et tout récemment, la vaccination contre la covid-19 a été lancée dans la région.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621 94 17 77