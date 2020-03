N’zérékoré : ‘’l’origine du problème, c’est la mort d’un vieux, tué avec une arme de chasse’’ (gouverneur)

VIDÉO- N’zérékoré, la principale ville au sud de la Guinée est en ébullition. Et pour cause, un vieux tué avec une arme de chasse. Pour le gouverneur de région Mohamed Ismaël Traoré qui s’exprimait lundi à la télévision nationale, c’est le départ de tout le problème…

« Tout N’zérékoré s’est mobilisé [dimanche], il y avait un engouement dans les bureaux de vote. Nous-mêmes on avait pris peur. Parce que les gens tenaient coûte que coûte à exprimer leur volonté politique Après la fermeture des bureaux de vote, on a constaté des jeunes, je ne sais venant d’où, qui ont commencé à jeter des projectiles, à attraper des jeunes pour leur faire du mal et jusqu’à ce que quelqu’un a eu le toupet de tirer à bout portant avec une arme de chasse sur un vieux. On l’a amené en urgence, il a suivi les soins intensifs mais il a succombé par suite de ses blessures. Voici tout le problème qui a commencé à N’zérékoré. (…)».

Amara Souza Soumaoro