N’Zérèkoré : malentendu entre autorités locales et boulangers autour du prix du pain

Imbroglio entre les autorités locales et les boulangers de N’Zérèkoré autour de la fixation du prix pain dans cette cité située au sud de la Guinée. Dans la journée d’hier mercredi, des boulangers et vendeurs de pain ont été interpellés et des pains saisis par les autorités à travers la puissance publique. Ce Jeudi 1er avril 2021, le président des boulangers de ladite région, Abdoul Adiri Bah, répondant aux questions des chroniqueurs de l’émission “Mirador” de la Radio FIM FM, a confirmé l’information.

« Bien sûr, je confirme cette information. Hier, monsieur le Préfet et le directeur du Commerce ont déployé les forces de sécurité, notamment la police, pour ramasser nos pains au niveau des points de vente à N’Zérèkoré et enfermé 13 personnes, des boulangers et vendeurs. Toute la journée, ils étaient là-bas. C’est aux environs 20h 30 minutes, après un appel venu de Conakry, qu’ils ont libéré les gens immédiatement. », a-t-il expliqué.

Abdoul Adiri Bah d’ajouter : « Sur toute l’étendue du territoire national, le pain est vendu à 4000 GNf […] Depuis 3 semaines, je suis en train de mener des démarches auprès des autorités, afin qu’elles puissent nous accorder un prix, elles n’ont pas accepté. Donc, c’est suite à ça, que moi-même j’ai dit je vais appliquer ce que le protocole d’accord a fixé. Et j’ai fait ça. C’est pourquoi ils ont arrêté les gens hier. », confie le premier responsable des boulangers dans la région de N’zérékoré.

Mamadou Yaya Barry

