N’Zérékoré : Michel Lamah fait des dégâts dans une boîte de nuit à Boma

L’état de santé de Michel Lamah du groupement des forces spéciales continue d’inquiéter. Après la localité de Kouankan, dans la préfecture de Macenta la semaine dernière, Michel Lamah a fait parler de lui cette nuit dans une boîte de nuit au quartier Boma, dans N’Zérékoré, au sud du pays.



Abdoulaye Kolié, le PDG de ladite boîte qui a été lui même victime est revenu sur le déroulement des faits.

L’homme agressé par Michel Lamah



« Ils sont venus au nombre de 3 dans un véhicule pickup. Il a commencé à agresser les gens dont un de mes gardiens, d’autres personnes et moi même. Cette Attitude est vraiment regrettable. Çà a été de la panique totale et vous imaginez avec les armes. C’est tout le quartier qui est sortite nuit. Je suis vraiment dépassé par cette manière” a expliqué Abdoulaye Kolié.

Aux dernière nouvelles, Michel Lamah et ses hommes ont quitté les lieux.

