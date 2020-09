N’Zérékoré : Mouvement “Alpha Pissanci” en ordre de bataille pour la réélection du président Alpha Condé

PUBLIREPORTAGE- La ville de N’Zérékoré, capitale de la région forestière a vibré ce vendredi 04 septembre 2020 au rythme d’une mobilisation du Mouvement “Alpha Pissanci”. Il s’est traduit par un carnaval qui a connu la présence des représentants des différentes préfectures de la région. Lequel carnaval a démarré au rond-point de Dorota en passant par la Bicigui, la place des martyrs, le marché avec comme terminus le gouvernorat où les autorités locales les attendaient.

Pour la circonstance, c’est Mamady Top Kourouma, porte-parole du mouvement, qui a eu l’honneur de lire le discours sous l’attention du gouverneur de la région, du préfet et du maire.

« Nous avons tenu à organiser ce carnaval géant pour prouver à la face du monde que la population de la région forestière soutient dans sa grande majorité, le programme de société de son excellence Monsieur le Président de la République. Notre région est une zone à forte potentialité agricole. A cela, il faut ajouter d’immenses ressources minières. Tous ces atouts économiques font de la région un véritable pôle d’attraction, d’où la nécessité pour nous de combattre l’ethnocentrisme, la violence dans notre région en général et en particulier dans la préfecture de N’Zérékoré.

Nous, filles et fils de la région forestière devons développer l’esprit de la cohabitation pacifique et une élection exemptée de toute violence dans la région, si chère au Président de la République. Cette mobilisation n’est que partie remise car, nous comptons organiser d’autres mobilisations ici et à l’intérieur de la région dans les jours à venir », dira le porte-parole.

En réponse, le gouverneur de la région, Mohamed Garé a salué l’initiative qui, selon lui, explique l’attachement des citoyens aux projets de société du Président Alpha Condé.

« Ce mouvement de soutien, ce grand carnaval est l’expression non seulement de la volonté de la jeunesse de N’Zérékoré mais celle de toute la population forestière de son soutien au Président Alpha Condé. Il l’a dit, je dédie mon mandat aux jeunes et aux femmes. Que vous jeunes, vous vous manifestiez après la grande mobilisation de vos mamans qui ont décidé de payer la caution du Président de la République. Si vous organiser ce carnaval géant aujourd’hui, ça veut dire que vous êtes les dignes fils de vos mamans. Nous profitons de l’occasion pour que l’opinion nationale et internationale sache que N’Zérékoré se bat comme un seul homme au service des nombreux projets que le président Alpha a faits et continue de faire. Parce-que ce que la jeunesse fait est un acte de reconnaissance vis à-vis de l’homme qui se bat pour la prospérité du Guinéen », a confié Garé.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré